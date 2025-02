Age of Empires en Age of Mythology komen naar PlayStation 5

Wat staat er te gebeuren voor de Age of Empires franchise in 2025? Nou, de games komen naar de PlayStation 5. Dat is wat het nieuwe nieuwsbericht van Age of Empires meldt op hun website. Age of Mythology: Retold en Age of Empires 2: Definitive Edition verschijnen beide op PlayStation 5.

Voor Age of Mythology hoeven fans niet al te lang te wachten. Deze verschijnt namelijk al vanaf 4 maart 2025 op de PlayStation 5 in de Standard Edition, maar als je de Premium Edition vooruit besteld, mag je al vanaf 27 februari aan de slag met de game. De nieuwe Immortal Pillars uitbreiding verschijnt ook op 4 maart is direct verkrijgbaar voor PlayStation 5 spelers. Alle toekomstige updates voor de game verschijnen ook gelijktijdig op Xbox, PC en PS5.

A new epic journey calls! Immortal Pillars, the first expansion for #AgeOfMythologyRetold, arrives on March 4th! Command 12 additional gods, new mythical units, and legendary divine powers in a campaign inspired by Chinese mythology! Learn more: https://t.co/jy2IhcdqYn pic.twitter.com/PUdNiMRBKJ — Age of Mythology (@Ageofmyth) February 4, 2025

Voor Age of Empires 2: Definitive Edition is er nog geen exacte releasedatum bekend gemaakt, maar deze moet in het voorjaar van 2025 nog verschijnen. Zodra de release datum van deze game bekend is voor PS5, is tevens de release datum bekend voor de volgende uitbreiding van AOE2: Definitive Edition. Deze verschijnen namelijk op dezelfde dag en is voor alle platformen tegelijk verkrijgbaar.

Wij waren zeer te spreken over Age of Mythology: Retold. Lees hier onze review!

Meer Xbox games naar PS5

Steeds meer games die je voorheen enkel op Xbox en PC kon spelen, banen hun weg naar de Sony console. Vorige week werd aangekondigd dat Forza Horizon 5 in het voorjaar naar de PS5 komt. Eerder werden ook Indiana Jones, The Outer Worlds 2 en DOOM: The Dark Ages aangekondigd voor PS5. Daarnaast speel je enkele Xbox games nu al op PS5, waaronder Sea of Thieves. Geruchten rondom Halo en Gears of War op PS5 lijken dan ook steeds meer werkelijkheid te worden.