PlayStation 5 Pro Mode uitgelicht voor Monster Hunter Wilds

De website van Monster Hunter Wilds geeft ons een beter beeld over de PlayStation 5 Pro Mode voor de game. Pro spelers krijgen toegang tot Ray Tracing in de Resolution en Balanced mode, maar halen daarmee geen 60 FPS.

Na de release van de nieuwe Monster Hunter Wilds beelden en meer informatie omtrent de tweede Beta, waaronder een quest om het op te nemen tegen Arkveld, plaatst Capcom meer informatie omtrent de PlayStation 5 Pro Mode op de website.

De PSSR doet zijn werk in deze nieuwe Capcom release. Laten we hopen dat Capcom heeft geleerd van de eerdere problemen met PSSR in Dragon’s Dogma 2. Voor Monster Hunter zorgt PSSR er in ieder geval voor dat we kunnen genieten van Ray Tracing in 4K tot 40FPS.

Spelers die aan de slag gaan met Monster Hunter Wilds op de PS5 Pro hebben keuze uit 3 performance modes:

Resolutie: Ray Tracing ingeschakeld, 3830 x 2160 (3072 x 1728 native) in 30 FPS

Balanced: Ray Tracing ingeschakeld, 3830 x 2160 (2496 x 1404 native) in 40 FPS

Performance: Ray Tracing uitgeschakeld, 3830 x 2160 (1920 x 1080 native) in 60 FPS

Capcom heeft ook enkele video’s beschikbaar gesteld om alvast een kleine impressie te geven over wat je mag verwachten. Zie hieronder een voorbeeld van Ray Tracing.

En hier een voorbeeld van de Performance Mode.

Wat opvalt is dat er een aanzienlijke pop-in aanwezig is in de onderste video. Laten we hopen dat het tijdens gameplay iets minder opvalt en dat Capcom dit tijdens de launch nog iets kan bijschaven. Voor een echte in-detail analyse zullen we moeten wachten tot Digital Foundry een uitgebreide video plaatst.