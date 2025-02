Review: Ninja Gaiden 2 Black

Ryu Hayabusa keert terug in Ninja Gaiden 2 Black; de complete en geoptimalizeerde versie van Ninja Gaiden 2. Is dit tevens een voorproefje voor Ninja Gaiden 4 die later dit jaar uitkomt?

Ninja Gaiden 2 Black kwam als een ninja op de markt. Niemand had het verwacht en had iedereen plotseling op z’n knieën. Het originele verhaal kwam uit in 2008 voor de Xbox 360, één jaar later kwam de revisie, die Ninja Gaiden Sigma 2 heette, ook uit de PlayStation 3 en Vita.

Voor mensen die onbekend zijn met de serie, zie het als een game als Metal Gear Rising: Revengeance en Sifu. Hierbij was Ninja Gaiden natuurlijk de main source aan inspiratie met hun bloederige Hack & Slash, maar het speelt ongeveer hetzelfde.

Fifth time’s the charm.. of zoiets

Na de eerste release in 2008 en kort erna een port naar PlayStation 3 in 2009, komt dus nu de derde versie van Ninja Gaiden 2. Het plaatje “Black” hebben we al eens eerder gezien bij de originele Ninja Gaiden game waarbij deze de betekenis “definitieve versie van de game” droeg.

Bij Ninja Gaiden 2 Black zien we dit ook terug, echter in een andere vorm. De Xbox 360 versie van de game zat retevol explosieven, vliegende mensen en meer bloed dan je gemiddelde Saw film. Bij de “Sigma” versie die later uitkwam zijn deze eye candy spullen weg gelaten en zijn er ook minder enemies (wel met meer HP) geplaatst gedurende de levels. Dit resulteerde in een andere ervaring dan de Xbox 360 variant.

Wat nu de bedoeling is van Ninja Gaiden 2 Black, is dat beide games (Ninja Gaiden 2 + Ninja Gaiden Sigma 2) zijn gecombineerd tot één kroonjuweel. Alhoewel een goede combi is van beide voelen sommige levels op sommige stukjes een beetje leeg aan omdat er enemies missen.

De hele community is dan ook aan het vechten over welke nu de “echte” volledige versie is. Om de hele ruzie te sussen heeft Team Ninja op hun eigen pagina een breakdown van alle versies gepubliceerd. Zo kun je zien wat je te wachten staat in elke game.

De gameplay ervaring

Laten we de meat and potatoes van deze review eens aanbreken. Waar Ninja Gaiden 2 Black veel goed doet, heeft het ook wel zijn frustratie punten. Het besturen van karakters zoals Ryu en verwanten voelt in eerste instantie tamelijk zwaar en clunky. Na een speelsessie wordt de besturing enigszins natuurlijk maar kunnen ze nog irriteren. Ryu besloot bijvoorbeeld liever om de sloot in te springen dan over een muur te rennen, en dat keer op keer.

Gepaard met de movements van Ryu, werkt de camera soms ook echt niet mee. Dit is iets dat vanuit de OG game is overgenomen en nog steeds een hekelpunt blijft. Zo blijft de camera achter een muur hangen in smalle gangetjes en is deze vrij langzaam (ook nadat je de settings verandert hebt).

De moeilijkheidsgraad valt ook wel iets over te betwisten. Mijn playthrough heb ik gedaan op Acolyte/Normal mode en hierbij ondervond ik niet echt moeite. In de ruime 15 uur dat ik heb gespeeld ben ik misschien een handje vol keren dood gegaan (geen skill issue maar echt een camera thing). Mocht je dus iets meer uitdaging willen, begin de game dan direct op een standje hoger!

Buiten het feit dat dit de belangrijkste punten zijn die deze game iets minder maken dan zijn originele release, is het nog steeds vet lekker om even wat koppen te maaien en de prachtige Japanse omgeving te doordrenken met bloed. Combo’tje met verschillende wapens om vervolgens een finisher move zoals de wereldberoemde Izuna Drop te doen en het hoofd van je vijand uiteen te laten knallen op de grond.

Ninja Gaiden 2 Black komt ook echt tot leven dankzij het gebruik van Unreal Engine 5. Hierbij komen omgevingen nog meer tot leven en ziet alles er wonderschoon uit.. totdat Ryu z’n Katana trekt en begint te verven met bloed.

2008 in een 2025 jasje

Ninja Gaiden 2 Black is de enige versie die in Unreal Engine 5 is gemaakt. Op consoles zoals Xbox Series X en PlayStation 5 ziet deze er al bruut uit, vooral op de PlayStation 5 Pro! Speel je de game op PC dan mag je wel verwachten dat de game tamelijk zwaar is om te draaien indien je alle graphic settings gecranked hebt naar ultra (zoals iedere PC gamer zou doen).

De PC versie van de game bezit dan ook RayTracing en speelt prima met deze enabled. De omgeving die je leerde kennen in 2008/2009 ziet dan ook een stuk realistischer uit dan ooit te voren. Desondanks RayTracing er bekend om staat dat het veel prestaties vreet, valt het in deze game reuze mee. Zo heb je in sommige gebieden iets meer last van performance drops dan de ander maar in het algemeen heb je gewoon goede, solide frames per second.

De game heb ikzelf gespeeld op 1440p én 4K op “Best Settings”, hierbij haalde ik stabiel een framerate van 90 met soms een dipje in de lage 80’s. Mijn computer systeem is als volgt:

Intel i9-10900k (Clocked @ 4,7GHz)

Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 RAM

GIGABYTE NVIDIA RTX 3080 (Non-OC)

NVMe M.2 SSD (2TB)

Verdict

Ninja Gaiden 2 Black is de geoptimaliseerde versie van Ninja Gaiden 2, en een combinatie van de Xbox 360 en PlayStation 3 versies van de game. De game biedt een intense Hack & Slash-ervaring met bloederige gevechten, maar de besturing voelt soms onhandig en de camera werkt niet altijd goed. De moeilijkheidsgraad is enigszins laag op de standaardinstellingen, maar hogere niveaus bieden meer uitdaging. De game heeft grafische verbeteringen dankzij Unreal Engine 5, wat zorgt voor een mooie ervaring, vooral op consoles zoals de PS5 en Xbox Series X. Toch kan de PC-versie zwaar zijn met alle grafische instellingen op het hoogste. Ninja Gaiden 2 Black is een mix van de beste elementen van eerdere versies, alhoewel er nog kleine frustraties aanwezig zijn.

