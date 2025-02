Monster Hunter Wilds: Guide deel 1: introductie

Het begin van een nieuwe game is niet altijd even makkelijk. We hebben ons al in veel verschillende werelden verdwaald gevoeld. Het blijkt dan ook dat veel nieuwkomers hier problemen mee hebben wanneer ze een poging doen om de Monster Hunter serie een kans te geven. Ontzettend jammer want het is een razend populaire game die al lang een grote fanbase heeft.

In deze guide willen we proberen dat probleem een beetje op te lossen. Gezien Monster Hunter Wilds deze maand in de spotlight staat komen er meerde previews, guides en andere content. De redactie van intheGame heeft er collectief nogal wat uren in het Monster Hunter harnas opzitten en wil dan ook proberen de game zo toegankelijk mogelijk maken. Feedback op deze guides is altijd welkom. Wij willen dan ook graag inspelen op de vragen en wensen die onze lezers hebben. Maar eerst:

Wat is Monster Hunter Wilds?

De Monster Hunter franchise begon in 2004 op de Playstation 2 en wist al snel harten te veroveren in Japan. De serie sloeg hier pas echt aan toen Monster Hunter World uitkwam. In Monster Hunter Wilds ga je straks verschillende monsters te lijf. De essentie van de game is dan ook simpel. Versla monsters, verzamel materialen van deze monsters en gebruik deze om nieuwe wapens en armor te maken. In de laatste paar games krijgen de games echter steeds meer story elementen. Dat zal ook deze keer het geval zijn. Wij zullen zo hard mogelijk ons best doen om geen spoilers te posten. Gezien de aard van de guide kun je deze echter wel verwachten. Houd daar dus rekening mee.

In Monster Hunter Wilds speel je als een guild hunter die een jongen genaamd Nata weet te redden. De opzet van Wilds verschilt al enorm met die van vorige games. Nata komt van de Keepers, de bevolking van een dorp in de Forbidden Lands. Men dacht dat de Forbidden Lands geen monsters had. Dat blijkt natuurlijk anders.

De gameplay is vrij simpel. Je neemt quests aan, maakt je klaar voor quests door je uitrusting aan te passen, items mee te nemen en natuurlijk te eten. Daarover later meer. Wanneer je klaar bent vertrek je en ga je op zoek naar het monster. Eenmaal gevonden ga je de strijd aan. Dit kan zowel solo als met andere spelers.

Wapens

Dit gaat misschien je belangrijkste keuze worden. In Monster Hunter Wilds is ook deze keuze een stuk makkelijker. Je kan namelijk 2 wapens meenemen en on the go wisselen dankzij de Seikret, het beest waarop je kan rijden. De Monster Hunter franchise maakt het onderscheid tussen blunt en sharp weapons. Blunt weapons, hamers bijvoorbeeld, hebben de mogelijkheid om K.O.s te veroorzaken en delen van monsters te breken. Sharp weapons zijn dan weer meer geschikt voor het afsnijden van staarten en mogelijk andere delen van monsters.

Tenslotte zijn er ook nog ranged wapens. Denk hierbij aan bows en bowguns. Dit zijn wapens waarvoor je, natuurlijk, ammo moet meenemen. Verschillende ammo types hebben verschillende effecten en kunnen dan ook in de multiplayer ontzettend nuttig zijn als je een support type ammo gebruikt. Voor andere wapens neem je whetstones mee. Naarmate je een wapen langer gebruikt tijdens een hunt kan de scherpheid van het wapen achteruitgaan. Dit los je met een whetstone op.

Let bij het kiezen van een wapen op het feit dat ze een unieke speelstijl en ook unieke mechanics hebben. De Switchaxe en Chargeblade worden over het algemeen gezien als de meest technische wapens omdat je rekening dient te houden met phials, charge en het wisselen van modes in het maken van combos. Longswords maken gebruik van counters en een special sheathe techniek. Andere wapens hebben dan weer een charge techniek. Bestudeer de gameplay goed en maak vooral gebruik van de training arena waarin je de wapens kunt uitproberen.

Wissel vooral niet te vaak van wapen. Kies er eentje en gebruik deze voor een twintigtal hunts zodat je de feel er voor krijgt. Monster Hunter games zijn namelijk geen makkelijke games.

Armor skills

Ook niet onbelangrijk (ontzettend belangrijk!) zijn de armor skills. Deze gaan bepalen hoe jij je builds in elkaar gaat zetten. Dit vergt enig onderzoek omdat niet altijd gelijk duidelijk is wat bepaalde skills doen of hoe en wanneer deze werken. Let daarom vooral in het begin op de skills die je kent en waarvan jij weet dat ze nuttig voor je gaan zijn. Bijvoorbeeld:

Divine Blessing: Divine Blessing is een skill die de kans heeft damage te verlagen wanneer een monster attack je raakt. Hoeveel de damage omlaag gaat is afhankelijk van het level van de skill. Draag je meerdere armor pieces met deze skill, dan krijg je een hoger level.

Free Meal: Free Meal kan er voor zorgen dat wanneer je een potion of ander item gebruikt deze gratis is. Handig voor langere hunts waarin je niet altijd de kans hebt om te restocken.

Airborne: Dit is een skill die de damage van aerial attacks verhoogt. Handig wanneer je een wapen gebruikt dat veel van deze attacks heeft. Denk aan bijvoorbeeld de insect glaive.

Het Monster Hunter Wilds team lijkt ontzettend hun best te hebben gedaan om het makkelijker te maken voor nieuwe spelers. Bekijk daaorm vooral de videos in dit artikel en stel vragen waar nodig. Hou daarnaast vooral onze website in de gaten voor alle aankomende content en geef de Monster Hunter Wilds open beta een kans.