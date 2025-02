Preview: Monster Hunter Wilds

Enorm verheugd mochten we aan de slag met de eerste paar uur van Monster Hunter Wilds. In deze preview krijg je al vast een stuk van de gameplay te zien. We mochten met verschillende save files aan de gang. Eentje redelijk early game, en eentje iets verder. Daarnaast mochten we ook de multiplayer uitproberen.

Disclaimer: de build die we gespeeld hebben is niet de final build. Hou er rekening mee dat dit work in progress betreft. We mochten de game testen op een base PS5.

De intheGame redactie kijkt al enige tijd enorm uit naar Monster Hunter Wilds. We hebben natuurlijk al heel wat uren in Iceborne en Sunbreak zitten en hebben dan inmiddels ook de Monster Hunter Wilds beta redelijk versleten. Gelukkig kregen we in deze preview een aantal nieuwe monsters, een stukje story en wat meer van de wereld te zien.

In deze eerste video verkennen we het eerste deel van de game, een stuk dat we ook in de beta hebben gezien, en nemen we het op tegen een aantal nieuwe monsters. We slaan de character creation over. De tijd die we krijgen om de preview build te spelen is gelimiteerd en we hebben onze characters in de beta toch al duizend make overs gegeven.

In deze video gaat het vooral om Quematrice. De flame tail wyvern, Quematrice, lijkt overduidelijk een beetje op een kip. De inspiratie komt van de mythische cockatrice. Daarnast is het spaanse woord quemar (branden) gebruikt om tot de naam van het monster te komen. Quematrice, een brute wyvern, heeft groene schubben met rode en blauwe strepen, korte armen en krachtige achter poten. Tot zover niet veel nieuws. Het kenmerkende aan Quematrice is de staart. Hier komt namelijk brandbare olie uit die dit monster dan ook over de grond spuit om vervolgens attacks te doen die grote vlammen veroorzaken.

Gelijk duidelijk is dat de preview build van Monster Hunter Wilds al heel wat beter is dan de beta. Hunts verlopen soepel.

De hunts gaan dan ook redelijk goed. Een echte uitdaging zijn we vooralsnog niet tegengekomen.

Misschien dat dit te maken heeft met de armor set en build die we hebben meegekregen. Divine blessing activeerde meerdere keren en heeft er voor gezorgd dat we meerde grote hits niet gevoeld hebben.

Hoewel ik er in de preview, gezien we maar een paar uur hebben, er voor heb gekozen bij het wapen te blijven dat mij het meest bekend is ( de switchaxe) moet ik bekennen dat in al mijn tijd met de Monster Hunter franchise dit de eerste keer is dat ik, sinds de toevoeging van de switchaxe, het overweeg om een ander wapen te gebruiken. Dit niet alleen omdat we nu de optie hebben om twee wapens mee te nemen, maar ook omdat de combat op verschillende vlakken enorm verbeterd is.

Bepaalde wapens hebben nieuwe counter mogelijkheden en voelen veel vloeiender aan. De focus mode helpt daarbij natuurlijk enorm. In de beta heb ik het dan opgenomen tegen Arkveld met een charge blade.

Naast het nieuwe monster, krijgen we ook wat meer story mee en ontmoeten we verschillende villagers. De villages, en dus ook villagers, gaan een grote rol in de game spelen. Als Monster Hunter veterans verwachten we niet veel story van Monster Hunter Wilds. Dat hoeft van ons dan ook niet. We zijn hier voor de gameplay. Tot nu toe zijn we echter aangenaam verrast.

Al met al is de indruk die we van de preview build hebben enorm positief en is ons enthousiasme alleen maar toegenomen. We blijven aftellen naar de release van Monster Hunter Wilds en zullen dan ook de gehele maand meer Monster Hunter content voor jullie hebben.