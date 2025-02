Waarom komt GTA 6 pas later naar PC?

Het is geen geheim in de industrie dat Rockstar hun games eerst uitbrengt op consoles en pas na 1 tot 2 jaar dezelfde game verschijnt voor de PC, dit doen ze voor zowel optimalisatie als monetaire redenen. Echter heeft de CEO van Take-Two, het moederbedrijf van Rockstar hier het een en ander over te melden.

In een interview met IGN sprak Take-Two CEO Strauss Zelnick zich uit over GTA 6, de game gaat extreem veel teveel brengen in gaming en zal ervoor gaan zorgen dat er heel wat consoles verkocht gaan worden. Volgens Strauss is dit de hoofd reden om GTA 6 eerst naar consoles te brengen en daarna pas naar de PC, ondanks dat PC verkopen een totale omzet oploop van 40% teweeg kan brengen, toch wel lief van Strauss dat hij ook aan Microsoft en Sony denkt, niet?

“When you have a big title in the market and we have many of them coming, historically that has sold consoles, and I think that will happen this year. I don’t think tariffs are going to be our friend, but I think there will be a meaningful uptick in console sales in calendar 25 because of the release schedule, not just coming from us, but coming from others. So I’m not concerned about that [console sales falling]. I think the trend that you’d want to focus on is this increasing share of the market that is reflected in PC. So with Civ 7 it’s available on console and PC and Switch right away, with regard to others in our lineup, we don’t always go across all platforms simultaneously. Historically, Rockstar has started with some platforms and then historically moved to other platforms.”

– Take-Two CEO Strauss Zelnick