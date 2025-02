Digimon Story Time Stranger aangekondigd

Digimon is één van die anime waar wij als kind naar keken naast Pokémon, Beyblade en al dat soort series. Het openingsliedje zit in ieder geval nog vers in mijn brein! De games hebben een niche publiek, maar dat stopt Bandai Namco natuurlijk nooit om er toffe games van te maken. Digimon Story Time Stranger is een van die games. Check de aankondiging hier!

Digimon Story Time Stranger is een JRPG vanuit Bandai Namco. Deze monster-raising games zijn buiten RPG’s ook light visual novels en spreken daarmee een wat kleiner, maar zeker niet minder enthousiast publiek aan. Bandai Namco laat weten dat deze game een volledig nieuwe wereld laat zien. Het gevechtssysteem zou zijn aangepakt 10 jaar tussen Cyber Sleuth en deze titel. Daarnaast zullen personages zoals Agumon en Omnimon natuurlijk aanwezig zijn. Het grote verhaal zal nog altijd in het kader staan van de band tussen mens en Digimon. Zoals de ontwikkelaar aangeeft, zal deze band dit keer de personages door ‘space and time’ heen trekken. Wat dat betekend mag je voor nu nog even zelf invullen. Check de trailer in ieder geval hier beneden.

In the previous Digimon Story series game, Digimon Story Cyber Sleuth, the focus was on artificial cyberspace. However, in Digimon Story Time Stranger, players will enter the Digital World and discover a new realm. Digimon can be seen running their own shops, homes, and living their own full Digi-lives. Unique Digimon will also give you quests, which can be completed in fantastical new environments with their own interactive elements.