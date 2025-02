Een reis door Yakuza: Kiwami

Je kent het wel, die droge periodes waar er eigenlijk geen games zijn die je wilt spelen en er ook geen nieuwe games uit komen. In ieder geval geen games die je interesse wekken. Die periodes heb ik in ieder geval vaak. Een goed voornemen voor mezelf was om ieder jaar in een franchise te duiken die nieuw voor mij is. Dit jaar begin ik met een bijzondere, namelijk de Yakuza franchise.

Yakuza is zo’n franchise met een aardig hoge drempel om in te stappen. Sterker nog, met zo’n 10 main line games en een aantal spin-offs, is dit misschien wel een van de meest langdurige verhalen in de gaming industrie. Toch hoor je vaak over de ‘Japanse GTA’, of de ‘Japan Simulator’ genaamd Yakuza. Laat nou net staan dat ik een best wel grote affiniteit met Japan heb en ook op de planning heb staan om in de herfst van 2025 mijn eerste bezoekje te brengen naar dit prachtige land. Redactielid Rowdy werd helemaal wild toen ik vertelde dat ik wilde beginnen aan The Man Who Erased His Name, gezien die gratis was met de PS Plus van die maand. ‘Je kan écht niet daar beginnen man, begin pleaaase bij Yakuza 0 of Kiwami’. Nou, vooruit dan. Ik ga door het gehele jaar heen mezelf verliezen in de Yakuza franchise. Sterker nog, ik heb Kiwami inmiddels al af, na een uur of 50 in de game gestoken te hebben! Oh, en hardcore fans, vergeef me alvast. Ik ben uiteraard nog een leek als het op deze franchise aan komt. Wil jij toch mijn reis door deze franchise volgen? Dan zal je de komende maanden vaker moeten inchecken!

Een meeslepende drama

Yakuza Kiwami lijkt op het eerst oog een verhaal over Japanse gang families die het tegen elkaar opnemen, overkoepelend klopt dat misschien ook wel. Maar, dit eerste deel gaat net die laag dieper. We ontmoeten Kazuma Kiryu, een Yakuza met een gouden hart. Hij raakt verstrikt in een moord, eentje gepleegd door zijn gezworen ‘broer’ Akira Nishikiyama. Wie werd er vermoord? Dit is niemand minder dan de familie patriarch Sohei Dojima. Kiryu voelt een bepaalde verantwoordelijkheid en pakt de schuld op zichzelf. Spoel even 10 jaar gevangenis vooruit en Kiryu is middels vrij. Niemand binnen de Yakuza heeft dit door op dat moment, maar uiteraard gebeurd er veel in die tussentijd. In de 10 jaar dat Kiryu vast heeft gezeten, is er enorm veel veranderd. Maar, Kiryu weet 1 ding zeker: Hij moet Yumi vinden. Die is namelijk vermist. Op Nishikiyama kan Kiryu niet meer bouwen, want die blijkt een koelbloedige gangster te zijn geworden. In zijn zoektocht naar Yumi, komt Kiryu een jong meisje tegen met de naam Haruka. Wat vanuit dat moment ontplooit in een meeslepend Japans drama verhaal, is niets minder dan ‘peak’, zoals we dat tegenwoordig noemen.

De groei die Kiryu ondergaat, de band die hij opbouwt met dit jonge meisje en de zoektocht naar Yumi. Alles leidt naar een boel problemen, problemen die Kiryu zeker niet meer uit de weg zal gaan. Ik heb me in dit verhaal vaker kapot gelachen, maar op het einde zat ik met een flinke traan. Het is alsof je een mega goede TV-show zit te spelen en dit is niets minder dan het perfecte Yakuza verhaal. Zou je bijna laten denken: Hoe kan een sequel nóg beter zijn?

Majima Everywhere

Majima is een beetje jouw ‘beste’ vriend/ rivaal. Zoals Gary en Ash van Pokémon. Maar dan met meer bloed, knuppels en messen. Hij komt frequent voor in de story, maar is vooral bedoelt om Kiryu weer op kracht te krijgen. De interacties die je met hem hebt zijn hilarisch, soms hartbrekend maar vooral enorm over-de-top. Hij komt je namelijk vaak uitdagen voor een gevecht. Zo vaak, dat ik er op een bepaald punt een beetje gek van werd en uiteindelijk juist het charme ervan in ging zien. Majima is een supertof personage met meer diepgang dan je zou denken, maar hij zorgt vooral voor de soms nodige comedische opluchting. De gevechten met hem geven je meer insight in het combat systeem en natuurlijk de nodige experience points. Daarnaast kan je hiermee je Dragon fighting style terugkrijgen. Majima is natuurlijk het personage dat we gaan zien in de aankomende Pirate Yakuza game. Kennis gemaakt hebbende met dit personage, kijk ik nog meer uit naar die game!

Uitgebreide combat en content

Yakuza Kiwami is zo’n game die je zo lang kan maken als jij zelf wilt. Er zijn talloze mini games, side activities en quests om te voltooien. De mini games zijn fantastisch leuk ook. Racen met mini auto’s die je zelf kan tunen. Karaoke met een date die je niet hebt opgepikt uit een hostess bar. Allemaal dat soort dingen geven deze game enorm veel flair, karakter en charme. Ditzelfde geld voor de combat, die ingedeeld is in meerdere vechtstijlen, waartussen je kan wisselen in gevechten. Kiryu kan fietsen oppakken en die in het gezicht van de vijand rammen, of juist een dropkick uitvoeren. De combat, alhoewel soms clunky, is enorm uitgebreid en voelt waarderend.

Een en al sfeer

Wat Kiwami voornamelijk is, is een en al sfeerbeleving. De muziek in gevechten, het Don Quijote muziekje, alle gave neon lichten en verschillende soorten mensen geven deze game zoveel sfeerbeleving. Allemaal dingen die mij niet alleen maar enthousiaster maken over het naar Japan gaan, maar voornamelijk over wat de rest van de franchise te bieden heeft. Het gevoel alsof je echt in de straten van Tokyo loopt is hier heel groot. Daarnaast ga je de map ook echt uit je hoofd leren. Dit merk ik echt nu ik aan Kiwami 2 begonnen ben en nog steeds de map grotendeels kan doorlopen zonder ook maar 1 keer de grote kaart te openen. Daarnaast is de game grafisch enorm sterk voor z’n tijd. Er zijn soms wat momenten, vooral een specifieke achtervolgingsscene in de auto, waar je ziet dat het outdated is. Maar in de stad zelf is er zoveel detail te vinden. Producten in de winkels zijn enorm gedetailleerd, reclameborden ook. Er is enorm veel tijd gestoken in dit aspect en i love to see it.

Ik ben pas begonnen aan Kiwami 2 en zal daar binnenkort natuurlijk ook mijn verhaal over doen. Maar, Kiwami was echt een enorm meeslepende game voor mij. Het is niks minder dan een geweldige game. De art direction is top, de gameplay is super leuk en ook de sfeer en muziek zijn onevenaarbaar. Ik kijk er enorm naar uit om in de volgende delen te duiken en de verschillen die ik zie met jullie te bespreken. Ben jij nog niet bekend met de franchise? Geeft ’t zeker een kans, want ik kan na 1 game al zeggen dat dit het meer dan waard is!