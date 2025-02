IO Interactive onthult MindsEye

IO Interactive, de ontwikkelaar bekend van de Hitman-franchise en de aankomende James Bond game, heeft officieel MindsEye aangekondigd. Dit gloednieuwe project wordt een narratieve AAA-actietitel met een meeslepend en duister sci-fi-verhaal. De game zal exclusief beschikbaar zijn binnen Everywhere, een ambitieuze nieuwe gamewereld ontwikkeld door Build A Rocket Boy.

IO Interactive heeft aangekondigd dat het de wereldwijde publicatie en distributie van ‘MindsEye’ op zich zal nemen, een aankomend AAA singleplayer actie-avonturenspel ontwikkeld door Build A Rocket Boy. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap voor beide bedrijven in de gaming-industrie.

Een nieuwe samenwerking met Build A Rocket Boy

Leslie Benzies, de game director van Build A Rocket Boy, verklaarde: “Vanaf dag één heeft Build A Rocket Boy Studios zich gericht op het creëren van de volgende generatie boeiende gaming- en entertainmentervaringen. We kunnen niet wachten om onze eerste AAA premium game en steeds evoluerende universum, MindsEye, met de wereld te delen. Er is geen betere partner dan IO Interactive om onze eerste titel te publiceren, met hun sterke begrip van communitycultuur, premium actie-avonturenspellen en een eersteklas publicatieteam, kijken we er echt naar uit om met hen samen te werken aan onze nieuwe blockbuster-reis.”

Hakan Abrak, CEO van IO Interactive, voegde daaraan toe: “We zijn vereerd om de wereldwijde publicatiepartner te zijn die samenwerkt met het uitzonderlijk getalenteerde team van Build A Rocket Boy en om onze community een spannende nieuwe IP te brengen. IO Interactive en Build A Rocket Boy zijn gelijkgestemd in hoe we een band en een langdurige relatie met onze communities willen creëren, wat perfect aansluit bij ons engagement om hoogwaardige, meeslepende ervaringen te leveren aan spelers wereldwijd. Als onze eerste publicatiepartnerschap markeert dit een belangrijke mijlpaal voor IO Interactive, en we kunnen niet trotser zijn op deze samenwerking.”

Wat kunnen we verwachten van MindsEye?

‘MindsEye’ speelt zich af in een fictieve nabije toekomst in Amerika en belooft een meeslepende verhaallijn, intense gevechten en adembenemende rijervaringen. Spelers kruipen in de huid van Jacob Diaz, een voormalige elitesoldaat met een mysterieus neuraal implantaat dat hem achtervolgt met fragmentarische herinneringen aan een geheime missie die zijn leven voor altijd heeft veranderd. Het spel verkent thema’s zoals AI, geavanceerde technologie en onbeperkte militaire macht, waarbij elke beslissing het verschil kan betekenen tussen overleven en nederlaag.

Releasedatum en platforms

IO Interactive en Build A Rocket Boy hebben nog geen releasedatum of platforms onthuld voor MindsEye. Aangezien Everywhere zich momenteel in bèta bevindt, lijkt het erop dat de game pas op zijn vroegst in 2025 zal verschijnen. Verdere details over de release en mogelijke exclusiviteit voor bepaalde platformen worden later gedeeld.

Een nieuw avontuur voor IO Interactive

Met MindsEye breidt IO Interactive zijn portfolio verder uit. De Deense ontwikkelaar werkt momenteel ook aan Project 007, een officiële James Bond-game, en heeft plannen voor een nieuwe fantasy-RPG. MindsEye is daarmee een interessante nieuwe stap voor de studio, die zich opnieuw waagt aan een verhalende ervaring in een compleet nieuw universum.

