Mizutsune is het eerste DLC monster voor Monster Hunter Wilds

Tijdens de State of Play opent PlayStation met de lanceertrailer voor Monster Hunter Wilds. In deze trailer zien we onder andere Rathalos die er iets anders uitziet dan we van hem gewend zijn. De trailer sluit af met de aankondiging van de eerste DLC die ons ander andere Mizutsune brengt.

Het monster met de gevaarlijkste dubbelaanval keert terug in Monster Hunter Wilds. Het redelijk nieuwe monster voor de franchise hebben we tot nu toe pas twee keer gezien in mainline titel. De eerste keer verscheen het monster in Monster Hunter Generations en daarna pas weer in Rise. We zagen dit kleurrijke wezen ook in Monster Hunter Stories 2 en in Monster Hunter Now. In Monster Hunter Wilds is het voor het eerst dat we het wezen in de meest gedetailleerd mogelijke manier mogen zien.

Mizutsune verschijnt in de aller eerste content update voor Monster Hunter Wilds die dit voorjaar nog moet verschijnen. Naast Mizutsune, komen er nieuwe event quests en andere updates. De tweede DLC verschijnt in de zomer. Hier is nog niets over bekend.

