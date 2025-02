The Midnight Walk verschijnt op 8 mei 2025

The Midnight Walk, de eerste game van MoonHood, onder andere gemaakt door enkele veteranen die hebben gewerkt aan Ghost Giant en Lost in Random, verschijnt op 8 mei 2025. De game is speelbaar op PS5 en PC.

The Midnight Walk is een heel bijzondere game. Alle personages en objecten die je ziet in de game zijn namelijk eerst helemaal in klei gemaakt en vervolgens gescand om ze in 3D in de game te stoppen. Het heeft een hele unieke uitstraling op die manier, iets wat we eigenlijk wel gewend zijn van deze ontwikkelaars. Wat ook erg opmerkelijk is, is dat de hele game speelbaar is in VR met de PlayStation VR2. Je kunt de game ook gewoon op je TV spelen, of tussendoor wisselen.

EEN REIS DOOR LICHT EN DUISTERNIS

Ga samen met Potboy op pad in The Midnight Walk. Gebruik het vuur van je trouwe metgezel om vuurverslindende monsters te slim af te zijn en de duistere dreiging van The Dark Itself af te leiden, zodat je kunt schuilen. Maak nieuwe vrienden en laat je betoveren door adembenemende uitzichten in een wereld vol gevaar.

Pre-Order Korting!

Goed nieuws voor PlayStation Plus leden, want je kunt de game nu alvast vooruitbestellen in de PlayStation Store met 10% korting. Hierdoor kost de game voor jou nu € 35,99, in plaats van € 39,99.