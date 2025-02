Helldivers 2 en Astro Bot vallen opnieuw in de prijzen

De Game Awards van 2024 zijn zo’n 3 maanden geleden gehouden. Hier vielen titels als Astro Bot, Helldivers 2 en Metaphor lekker in de prijzen. Nu, 2 maanden in het nieuw jaar, vindt ook de DICE Awards plaats in Las Vegas. Hier vallen diezelfde games opnieuw in de prijzen!

Niet alleen de bovengenoemde games vielen hier in de prijzen. Zelfs Indiana Jones and the Great Circle wist iets te verkrijgen. Vooral Helldivers 2 valt enorm op in deze lijst. De online game stal zeker de show in 2024, voornamelijk door de community building die sterk meewoog in het succes. Daarnaast is ook Astro Bot lekker bezig en valt zoals gezegd Indiana Jones ook lekker bij de 30.000+ stemmers van de DICE Awards. Check de hele lijst hier beneden en geef vooral jouw mening in de reacties! Wil je de volledige stream terugkijken? Dat kan uiteraard ook hier.

Alle winnaars van de DICE Awards

Outstanding Achievement in Animation

Astro Bot

Outstanding Achievement in Art Direction

Black Myth: Wukong

Outstanding Achievement in Character

Indiana Jones and the Great Circle – Dr. Henry “Indiana” Jones

Outstanding Achievement in Original Music Composition

HELLDIVERS 2

Outstanding Achievement in Audio Design

HELLDIVERS 2

Outstanding Achievement in Story

Indiana Jones and the Great Circle

Outstanding Technical Achievement

Astro Bot

Action Game of the Year

HELLDIVERS 2

Adventure Game of the Year

Indiana Jones and the Great Circle

Family Game of the Year

Astro Bot

Fighting Game of the Year

TEKKEN 8

Racing Game of the Year

F1 24

Role-Playing Game of the Year

Metaphor: Refantazio

Sports Game of the Year

MLB The Show 24

Strategy/Simulation Game of the Year

Balatro

Online Game of the Year

HELLDIVERS 2

Immersive Reality Technical Achievement

Starship Home

Immersive Reality Game of the Year

Batman: Arkham Shadow