Preview: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Wij mochten eerder aan de slag met de nieuwste Yakuza titel, net nu ik zelf ook begonnen ben aan mijn reis door de franchise. Alhoewel we nog niet genoeg uren in de game hebben voor een volledige review, is een impressie van de eerste 15 uren zeker niet mis. Dus, trek je beste sabel uit de kast, zet je piratenhoed op, want het is tijd voor Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii is namelijk een aardig grote en uitgebreide Yakuza titel. Nu zijn ze dat allemaal wel in de regel, maar deze doet nog iets meer door bijvoorbeeld het varen met je piratenschip. Piraten zijn over het algemeen al vrij over de top, Yakuza ook, dus dit is een gouden combinatie. Ik kan je alvast verklappen, in die eerste 15 uur is het dat ook! In deze game volg je Majima Goro, die je waarschijnlijk kent van bijna iedere andere Yakuza titel. Majima is een soort rivaal voor Kiryu in de eerste delen en heeft enorm veel karakter. Hij is niet per direct een ‘goed personage’, maar heeft zeker goede kanten en is stiekem ook wel een lieverd. Dat blijkt maar weer, nu hij in deze game zijn geheugen verliest en laat zien dat hij een hart van goud heeft. Wat een schatje is het ook, die Majima. Hij wordt wakker op een strand en ontmoet Noah, een 10-jarig jochie met een kat (eigenlijk een tijger, maar volgens Noah een kat). Noah geeft Majima wat drinken en verteld hem dat hij gestrand is in de buurt van Hawaii. Vanaf dat ontketent zich het een en ander en begint Majima’s verhaal als kapitein van zijn eigen schip.

Mad dog Majima

Majima laat veel kanten van zichzelf zien in deze game, zowel op emotioneel vlak als tijdens gevechten. Op de story ga ik in de volledige review nog in, maar over de combat wil ik het zeker al hebben. Majima speelt echt als een mad man. Hij heeft 2 fighting styles: Mad Dog en Swashbuckler. Waar de eerste veel lijkt op zijn snelle dagger vechtstijl uit de main games, is de Swashbuckler een volledig nieuw vechtstijl. Hier heeft Majima 2 sabels vast, die hij kan gooien of waar hij mee kan meppen. Daarnaast heeft hij ook een grappling hook, waarmee hij zichzelf naar vijanden kan toetrekken. Deze stijl is wat trager dan Mad Dog, maar zeer zeker tof, vooral wanneer je afwisselt. Tot nog toe is de combat net zo verslavend als in de oude Yakuza titels!

Langzaam maar zeker in Pirate Yakuza

In Pirate Yakuza begint de game vrij klein en wordt je langzaam geïntroduceerd aan de eindeloze mogelijkheden die voor je liggen. Het wisselen van outfits en kopen van kleding, het volledig customizen van jouw schip en het vrij indelen van jouw crew. Dit zijn allemaal dingen die mogelijk zijn na een tijdje. Het is goed dat Pirate Yakuza dat op een vrij trage manier naar je toe brengt, want de game heeft zoveel opties, dat je anders zou verdwalen. Ook de map is immens, waar je van een grote grot met een piratenstad, naar Honolulu toe gaat. Ieder gebied heeft zijn eigen sfeer en bevolking. Ook heeft ieder gebied eigen content en dingen om te doen. Net als in iedere Yakuza titel, leeft de wereld hier enorm. Je hebt het gevoel dat je in een echte stad rondloopt door hoe mensen met jou interacten. Daarnaast is ook hier, net als in iedere Yakuza game, enorm veel detail te vinden in de kleine grafische assets.

Dat wil echter niet zeggen dat de game consistent mooi is. Yakuza heeft een vrij eigen tekenstijl en is altijd wel inconsistent geweest met wanneer de game ‘mooi’ wilt ogen. Waar je in Kiwami vrijwel altijd veel detail in de wereld kon vinden, zagen scenes in de auto er verschrikkelijk slecht uit. Zo ben ik in deze nieuwe titel niet helemaal overtuigd van de stranden, rotsen en het water op grafisch gebied. Er lijkt een immens verschil in detail te zijn tussen op je schip varen of in de stad lopen. Jammer, maar niet geheel onverwachts. Wanneer de game mooi oogt, doet het dat ook echt, maar dat is dus lang niet altijd het geval.

Alhoewel een volledige review nog even op zich laat wachten, wil ik wel al benoemen dat ik zeer zeker onder de indruk ben van alles dat deze titel is en doet. Het is over de top, de combat is fantastisch, er is veel content en alles werkt gewoon goed. Grafisch vind ik het allemaal net wat minder op momenten. Ik ben dus heel benieuwd naar mijn uiteindelijke verdict. Daarop zullen jullie nog even moeten wachten! Hier ga ik veel meer in op de verhaallijn, content en alles daaromheen.