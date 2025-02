Review: Like A Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii

Met wat meer speeluren op de teller, de story uitgespeeld en ook enorm veel side content gespeeld te hebben, ben ik eindelijk klaar voor een volledige review van Like A Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii. Krijgt Captain Majima de behandeling die hij verdient in zijn eerste eigen game?

Like A Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii is een spin-off van de mainline Yakuza en Like A Dragon games. Echter is het verhaal wel canon (onbedoelde woordgrap). In deze game speel je dus als Majima, een bekend en welgeliefd personage in de franchise. In deze game volg je niet alleen Majima, maar ook Noah en zijn droom om de wereld te zien. Met referenties naar Dragon Ball en One Piece, kan het bijna niet mis gaan met deze titel, toch? Klopt, want het is een hele toffe game! Is het te vergelijken met de grotere titels uit de franchise? Laten we even spieken!

Peetoom Majima

In Pirate Yakuza In Hawaii verliest Majima dus zijn geheugen. Terwijl hij ligt te bakken in de zon, met zijn getatoeëerde lichaam. Kan niet heel goed zijn voor z’n mooie backpiece lijkt me, maar goed. Terwijl hij daar ligt, loopt Noah, een 10-jarig jochie, het strand af. Noah ziet hem liggen en denkt: Lijkt mij volledig veilig om deze man wakker te maken, ziet er verder totaal niet gevaarlijk uit.’ Nou, dat doet Noah dus. Vanaf daar ontketent zich een tof verhaal. Niet altijd, moet ik daarbij zeggen. Het verhaal opent en eindigt heel sterk, maar heeft een tergend saai middenstuk vol met clichés en niet volledig ingesproken dialogen. Noah wilt namelijk meer van de wereld zien en Majima beloofd hem dit waar te maken. Om er vervolgens achter te komen dat er een legendarische schat te vinden is, maakt dat natuurlijk allemaal wat verleidelijker.

Het verhaal heeft veel humor, actie en toffe momenten. Het is hierdoor een beetje een mixed bag voor mij. Heb ik genoten van het verhaal en de personages? Zeker! Was dat altijd het geval? Nee zeker niet. Daar moet ik wel bij zeggen, dat mijn verwachting ook wat lager lag dan bij een grotere Yakuza titel. Dus teleurgesteld was ik zeker niet. Je merkt gewoon dat er in dat lange middenstuk wat budget keuzes zijn gemaakt als het aankomt op cinematics en ingesproken dialogen.

Mad Dog & Captain

Majima is een enorm geliefd en belangrijk personage in de Yakuza franchise. Hij is eigenlijk vergelijkbaar met Kiryu in veel aspecten, maar heeft de titel ‘Mad Dog’ niet zomaar gekregen. We kennen Majima voornamelijk van zijn rivalende rol richting Kiryu. Majima heeft een hart van goud en is enorm hard gemaakt door alles dat hem is overkomen. Dat hij een good guy is, blijkt al helemaal nu hij rond de kust van Hawaii zijn geheugen verliest. Even terug naar de basis settings en we zien een goede mix van wie Majima is en wie hij ooit was. In gevechten is hij een wilde tijger, daarbuiten is hij eigenlijk maar een softie. In het verhaal wordt Majima op goed geschreven wijze gerepresenteerd. Combineer dat met de geweldige voice-acting van Hidenari Ugaki en je hebt een personage dat de show volledig steelt.

Majima heeft 2 vechtstijlen. Mad Dog en Sea Dog. Waar de Mad Dog stijl enorm veel lijkt op zijn Yakuza vechtstijlen gecombineerd, is Sea Dog echt een stijl die speciaal ontwikkeld is voor deze titel. Ook zit er een verschil in snelheid. Mad Dog is echt de snelle, close quarters stijl met leipe dodge mechanics en een toffe ultimate. Met die ultimate kan jij klonen maken van Majima, die allemaal de vijand aanvallen. Sea Dog is wel degelijk de meer uitgewerkte stijl. Je hebt een grappling hook, pistool en 2 zwaarden om helemaal mee los te gaan. Ook je ultimate is uitgebreider en bestaat vooral uit crowd control aanvallen. Waar je bijvoorbeeld haaien kan oproepen om het speelveld aan te vallen van meerdere kanten. Buiten dat heb je natuurlijk ook cinematic attacks, die op meerdere momenten kunnen triggeren. Valt Majima op de grond? Duw snel op driehoekje om een toffe breakdance aanval uit te voeren. Net iemand keihard geraakt met een volgeladen pistool? Druk snel op driehoekje voor een cinematic pistol attack. Dit kan zelfs afhankelijk zijn van de positie op je schip en er zijn meerdere soorten cinematic attacks om vrij te spelen door de game heen.

De combat is enorm uitgebreid en vooral heel verslavend. Uiteindelijk was Majima zo overpowered, dat ik iedere basic encounter binnen 5 seconden van de kaart kon vegen. Toch bleef ik die simpele fights aan gaan, want het is zó enorm tof en de fun factor is echt torenhoog. Door de map heen kan je ook bounties jagen. Door hoe leuk de combat is, heb ik soms momenten gehad dat ik puur en alleen bounties ging jagen. Dit is peak Yakuza combat, als je het mij vraagt!

Genoeg te doen

Tijdens je zoektocht naar de schat, kom je langs verschillende eilanden of plekken. Zo kom je terecht in Honolulu (Hawaii) en Madlantis. Honolulu is een echte vakantieplek. Het is een zonnige stad gevuld met allemaal soorten uniek en ook soms vreemd volk. In Honolulu kan je van alles doen: Kleren kopen, bounties jagen, rondrijden op je Segway en rekruteren voor je piratencrew. Natuurlijk is er nog veel meer te doen, zoals darten, karten en andere mini-games. Alles dat je kan doen is enorm tof en goed uitgewerkt, maar het zijn wel hergebruikte mini-games, dus je zal niet snel iets nieuws vinden. Side content is natuurlijk volledig optioneel, maar ik heb wel menig uurtjes gespendeerd aan bepaalde spellen. Zo heb ik best wel even zitten darten, zodat ik een specifiek persoon kon rekruteren voor mijn crew.

Daarnaast heb je nog Madlantis. Deze stad bevindt zich in een grot. Het is echt een piratenstad in hart en nieren. Denk aan neon lichten, prostituees en een aantal piraten gerelateerde mini-games. Ook is er een arena waar je tegen andere piraten crews kan vechten. Deze stad is grafisch wel echt het meest unieke dat de game op gebied van locaties te bieden heeft. Het is kleurrijk, maar ook vrij intimiderend. Hier zitten namelijk de meest gevaarlijke piraten en Madlantis oogt ook wel zo.

Yarr harr

Het varen op je schip is natuurlijk een groot aspect in deze game. Pirate Yakuza draagt de naam natuurlijk voor een goede reden. Het is veilig om te stellen dat dit aspect 2 kanten kent. Enerzijds is het een leuke ervaring om deze arcade mode te spelen. Anderzijds kan het ook traag aanvoelen. Je hebt verschillende gebieden om doorheen te varen. Alle gebieden hebben hun eigen atmosfeer, treasure islands en vlootgevechten. Sneller varen kan door gebruik te maken van windringen, die jou een aanzienlijke boost geven. Daarnaast ga je gevechten aan met andere schepen. Deze gevechten zijn echt leuk en laten zien hoe lekker het combat systeem tussen schepen werkt. Je kan tijdens gevechten gebruik maken van je kanonnen, machine guns en je kan zelfs een bazooka afvuren met Majima zelf. Andere schepen zijn ook zeker in staat om het je lastig te maken.

Na een boss fight tussen jou en een ander schip, kan je Deck Battles aan gaan. Je boord het schip van de vijand, met 4 groepen uit je crew. Tijdens deze gevechten is het de bedoeling dat je de crew van de vijand uitroeit voor dat zij dat bij jou doen. Die gevechten beginnen vrij makkelijk, maar kunnen aan het eind enorm uitdagend zijn. Het is wel echt een leuke toevoeging en eentje die zeker ook z’n verslavende werking biedt. Buiten dat kan jij jouw schip uitbreiden door punten en geld uit te geven. Helaas is de verdeling hier tussen niet altijd even goed geregeld. Zo had ik honderden duizenden aan geld, maar kwam ik altijd punten te kort, zelfs na het doen van enorm veel side content. Maar, eenmaal je schip uitgerust, kan je weer vrolijk verder met varen.

Rekruteren als een ware recruiter

Je schip vult zichzelf natuurlijk niet. Zo zal je verschillende uitdagingen aan moeten gaan om mensen te rekruteren voor je crew. Denk hierbij aan het behalen van een specifieke rang, het bevechten van NPCs, het winnen van bepaalde mini-games of het brengen van items. Iedere mogelijke crew member brengt een eigen persoonlijkheid, unieke skills en kan bijvoorbeeld weer goed samenwerken met andere crew leden. Of je nu een HR manager rekruteert, een bouwvakker of een veel te dikke kok, ieder personage brengt iets tofs voor je schip. Je crew leden tevreden houden is ook enorm belangrijk. Je kan ze cadeautjes geven en je zal ze in leven moeten houden. Wil jij echt een goede werksfeer bewaken? Zorg dan voor een uitgebreid feest op z’n tijd, zo houdt je het moraal hoog. Dit systeem is mega diep uitgewerkt maar werkt in de regel vrij makkelijk en toegankelijk. Ik vond het enorm tof om mijn crew helemaal in te delen naar wens.

Graphics en performance

Yakuza games staan niet per direct bekend om hun enorm goede graphics. Wel staan ze bekend om een unieke tekenstijl, mega veel kleine details in de wereld en toffe architectuur. Dat is hier geen uitzondering. Er lopen veel mensen door de wereld, rijden veel auto’s rond en niks lijkt echt op elkaar of voelt hergebruikt. Ook in winkels en dergelijken is er mega veel detail te vinden in de kleinste dingen. Facial animations mogen wat mij betreft inmiddels echt wel wat beter, moet ik daar wel bij vermelden. Wat mij het meest op viel, is hoe naadloos en soepel de game presteert. Ik had nooit last van bugs, visuele glitches of iets in die richting. De game heeft een sterke optimalisatie en grafische performance. Muziek is ook een sterk punt. Waar sommige tracks in het teken staan van de piraterij, zijn de welbekende hip hop beats ook zeker aanwezig. Er is genoeg verschillende muziek om te beleven en alles klinkt tof en passend.

Pirate Yakuza In Hawaii is een toffe game met een hele hoge fun factor. Helaas is het verhaal niet altijd even sterk en is er ook een hoog gehalte aan hergebruikte content te vinden. Maar, waar het verhaal wel goed is, is het ook echt impactvol. Er is veel humor, gekheid en content te vinden in ieder geval. Majima is gewoon een mega sterk personage en hij draagt het verhaal waar dat nodig is, ik vind echter wel dat hij op dit gebied iets meer verdient heeft dan dit. Ik kan de game zeker aanraden aan alle Yakuza fans onder ons!

Voor nieuwe fans kan dit een leuke game zijn om te spelen, los van de main storyline die door de andere games leidend is. Maar, er zitten ook major spoilers in, vooral op het eind. Deze spoilers hebben betrekking tot de laatste 3 Like A Dragon titels. Dus, ben je daar gevoelig voor? Dan zou ik beginnen bij Yakuza 0. Sowieso helemaal de moeite waard! Verder is het verhaal van Pirate Yakuza losstaand tot zekere hoogte. Ben je helemaal niet van plan om ooit aan de franchise te beginnen? Dan kan je deze game spelen zonder je druk te maken om spoilers. Je hebt geen voorkennis nodig om van het verhaal te kunnen genieten en Majima is een tof personage om mee te spelen.