Edge of Memories aangekondigd voor het najaar

Edge of Memories, een gloednieuwe JRPG, ontwikkeld door de makers van Edge of Eternity staat gepland voor release later in 2025. De game moet ergens in het najaar verschijnen en werd vandaag officieel onthuld met een eerste trailer. Wij hebben de beelden uiteraard in dit bericht staan!

In de getoonde beelden zien we kleine snippets van gameplay opduiken waarin we in ieder geval één van de drie getoonde personages gespeeld zien worden. Dit is een vrouwelijk personage met wit haar en twee messen als wapen. We zien hoe ze behendig omgaat met deze instrumenten om het op te nemen tegen enkele vijanden die er uitzien als lopende oogballen en een aantal grotere vijanden die waarschijnlijk boss fights moeten voorstellen.

Naast dit personage zien we een mannelijk personage die een zeis heeft en een ander personage met een soort zweep en groot zwaard. Uit de getoonde beelden is niet af te leiden of we ook met deze personages mogen spelen, maar ze maken in ieder geval deel uit van je party. Buiten het trio zien we ook een mystiek wezen waar het eerste personage op rijdt, waarschijnlijk een mount die we kunnen gebruiken om de wereld sneller te verkennen.

Edge of Memories

Deze JRPG wordt ontwikkeld door Midgar Studios en uitgegeven door Nacon. Naast deze studios zijn er een aantal grote namen die in de trailer worden benoemd als “Special Guests”. Yasunori Mitsuda is namelijk de componist. Hem kennen we onder andere als componist van Chrono Cross, Chrono Trigger, Xenogears en Xenoblade. Emi Evans verzorgt de zang. Haar kennen we onder andere van NieR: Automata en Shenmue. Tenslotte haakt componist Mariam Abounnasr ook aan, wie we kennen van enkele anime, maar ook Xenoblade Chronicles 3.