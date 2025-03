intheSpotlight maart: Assassin’s Creed Shadows

Tijdens de Spotlight van maart duiken we gezamenlijk in een bak met hooi in Feudal Japan. Dit jaar zal de Assassin’s Creed franchise dan eindelijk de lang verwachte setting van Feudal Japan gaan bezoeken en daarom vertellen wij je er deze maand alles over!

Genki (een content creator) had de kans om Assassin’s Creed Shadows Creative Director Jonathan Dumont te interviewen. Hij deelde een schat aan informatie over de visie, inspiratie en gameplaymechanieken van deze langverwachte game. Hier zijn de belangrijkste punten!

Volgens Dumont was dit het perfecte moment om een Assassin’s Creed-game in Japan te maken. Het was een droom voor het team, en dankzij de huidige technologie konden ze eindelijk de beweging in de natuurlijke wereld goed vastleggen en een passend verhaal vinden.

De ontwikkelaars hebben zich laten inspireren door iconische films zoals 13 Assassins, Sekigahara, Zatoichi en de werken van Akira Kurosawa. Natuurlijk heeft Ubisoft er hun eigen Assassin’s Creed-spin aan gegeven. Gezien de setting en de terugkeer van daadwerkelijke Assassin’s vs Templars (eindelijk geen Hidden Ones meer), staat ons hopelijk een authentiek verhaal te wachten.

Ubisoft Montreal is zich bewust van de online discussies en controverses rond de game. Ze nemen eerlijke kritiek serieus, maar de focus blijft op het leveren van een uitzonderlijke game-ervaring. Een aantal van de grootste kritiek punten op de game is de inclusie van Yasuke, een donkere samurai alsook is Ubisoft niet geheel zorgvuldig omgegaan met de grote trots die Japan heeft aan hun cultuur en land.

Dat Shadows een grote game wordt was natuurlijk wel te verwachten. De game-wereld zou ongeveer even groot zijn zoals Origins en het hoofdverhaallijn ongeveer even groot als Odyssey.

Assassin’s Creed Shadows biedt een enorme, dynamische en adembenemende open wereld. Enkele nieuwe gameplay-elementen:

Minigames zijn meer dan alleen een leuke afleiding: ze belonen spelers met Character Knowledge Points. Ook kunnen sommige personages uit zijmissies worden gerekruteerd en toegevoegd aan je netwerk.

Ubisoft introduceert een dynamisch cut-system, waarmee je objecten en vijanden precies op de plek raakt waar je je zwaard laat neerkomen. Dit heeft niet alleen visuele impact, maar kan ook invloed hebben op de gameplay.

Assassin’s Creed Shadows introduceert een nieuw Animus-verhaal dat deze game verbindt met toekomstige Assassin’s Creed-projecten. Dit hint mogelijk naar een groter narratief binnen de franchise. De vorige trilogie speelde we natuurlijk met Layla, haar verhaal kreeg een einde. Welke kant zullen ze nu weer op gaan?

Het team heeft veel tijd en moeite gestoken in het ontwikkelen van deze game en hoopt dat Japanse spelers dit zullen waarderen. Ze willen laten zien hoeveel passie en respect er in de setting is gestoken. Tot dusver heeft Ubisoft dit echter nog niet kunnen overbrengen gezien de game van de ene controverse in de volgende valt.

Assassin’s Creed Shadows belooft een ambitieuze en meeslepende ervaring te worden. Fans kunnen zich voorbereiden op een diepgaande samurai- en shinobi-ervaring in een prachtig vormgegeven Japan!

