Cthulhu: The Cosmic Abyss aangekondigd voor 2026

Tijdens de Nacon Connect van mart 2025 is Cthulhu: The Cosmic Abyss aangekondigd door Nacon en Big Bad Wolf. De game verschijnt in 2026 en doet vermoeden dat het een roguelike is, als we het einde van de trailer mogen geloven.

2053 Terwijl de hulpbronnen op het aardoppervlak opraken, wenden machtige bedrijven zich tot de onontgonnen diepten van de oceanen, zich niet bewust van de oeroude horror die ze op het punt staan te ontwaken.

Je speelt als Noah en met de hulp van Key, je AI-metgezel, krijg je de opdracht om de mysterieuze verdwijning van mijnwerkers in de diepten van de Stille Oceaan te onderzoeken. Maar wees gewaarschuwd: hoe dieper je afdaalt, hoe meer je geest bezwijkt onder de meedogenloze invloed van Cthulhu.

Er wordt nog niet veel prijsgegeven over deze nieuwe titel dus, maar bovenstaande beschrijving en video geven je in ieder geval een kleine indruk over de opzet van de game. Big Bad Wolf kennen we verder onder andere van Vampire: The Masquerade Swansong en The Council. Staat deze titel op jouw radar? Cthulhu: The Cosmic Abyss komt uit in 2026.