Hell is Us laat nieuwe gameplaybeelden zien

Hell is Us werd opnieuw getoond tijdens de Nacon Direct van maart 2025. In deze aflevering krijgen we bijna 7 minuten aan gameplay beelden. De gameplaybeelden draaien dit keer erg om het onderzoek gedeelte van de game.

Hell is Us is een titel die bij velen op de radar verscheen na de eerste aankondiging. Het is een game die geen gebruik maakt van markeringen op de map of in de wereld. De enige markeringen in de game, zijn de natuurlijke hints, puzzels en objecten in de wereld. Niets wordt voor je uitgestippeld. Het is volledig aan jezelf om op onderzoek uit te gaan en alle geheimen te ontrafelen. De ontwikkelaar belooft alles op een intuïtieve manier te doen en de beelden geven deze indruk dan ook wel. Het lijkt op een avontuur game waar je echt even goed voor moet gaan zitten in plaats van dat je de wereld afgaat op basis van een checklist. Check onderstaande beelden alvast voor een aantal segmenten die je een beter beeld geven over het onderzoeken in Hell is Us.

Hell is Us verschijnt op 4 september 2025 voor PC, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

