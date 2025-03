RuneFest 2025: OSRS Summit

Naast de keynote van RuneScape Ahead op RuneFest 2025, was er natuurlijk ook een nieuwe OSRS Summit waarbij we de nieuwste ideeën en content voorbij zagen komen.

De OSRS Summit was dé place to be op RuneFest 2025. Zo zaten er veel meer mensen bij de OSRS Summit dan bij de RuneScape Ahead keynote. Klinkt vreemd omdat het toch twee dezelfde games zijn alleen in een ander jasje.

Waar RuneScape verder gaat op het verhaal zoals Jagex het voor zich ziet, stort OSRS zich volledig op de playerbase en community. Met nog steeds cijfers die elke maand groeien, zien we dat de games van Jagex nog lange na niet uitgestorven zijn.

Omdat de OSRS Summit bordevol punten zat, hebben wij de belangrijkste even bij elkaar gezet.

Varlamore: The Final Dawn

Het nieuwe hoofdstuk van Varlamore is aangebroken, zo ook met de uitbreidingen.

Varlamore: The Final Dawn zal een nieuw gebied toevoegen aan de map van Gielinor in OSRS. Natuurlijk krijgen we ook nieuwe quests erbij maar ook nieuwe vijanden en monsters om te bevechten.

Ook zien we in het nieuwe gebied een nieuwe fletching activiteit waarbij je actief rond aan het rennen bent en eindelijk af kunt komen van die stacks aan nuttelozen bogen die je hebt gefletcht.

Verder zien we ook een nieuw regenwoud gebied waarbij er een miniboss komt waar je op kunt trainen zonder dat je spot gecrasht wordt door andere spelers. Deze nieuwe boss verplaatst zich snel door het regenwoud waardoor je actief moet rennen en je agility skill moet gebruiken om te navigeren door het regenwoud. Zo train je toch nog die verschrikkelijke skill in plaats van alleen maar rondjes rennen in Tree Gnome Stronghold.

OSRS Client Updates

Jagex wilt OSRS spelers een nog betere ervaring geven tijdens het spelen van de game. Zij pakken dusdanig ook écht het essentiële aan en beginnen bij het begin; de client. Niet alleen de volledige client op PC wordt aangepakt maar ook de mobile versie. Alle updates die worden doorgevoerd aan de client zullen dus ook beschikbaar zijn voor jouw gameplay ervaring on-the-go.

Ook wordt de performance aangepakt omtrent de client en krijgen we daadwerkelijk een HD-versie in Jagex’ eigen client. In RuneLite was de HD versie al mogelijk dankzij community made plug-ins maar nu komt ook Jagex met hun eigen versie.

Als laatste gaan we ook plug-ins zien die beschikbaar zullen worden op de mobile versie van OSRS. Dat betekent dat je jouw gameplay ervaring letterlijk 1-to-1 kan overnemen naar je mobiel. We hebben al wat endgame content voorbij zien komen van spelers die de mobile UI gemastered hebben met hun vingers of stylus, maar nu kun je je ervaring nog makkelijker dankzij alle plug-ins die je ervaring beter, makkelijker maar ook aanpasbaar maken.

Sailing binnenkort testbaar

Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe lang het zou duren en welke gevaren er waren tussen Karamja en Port Sarim? Dankzij OSRS’s nieuwste skill “Sailing” kun jij deze ervaring zelf opdoen!

Je begint met je eigen raft die nog net blijft drijven bij de kleinste golf maar door ervaring op te doen, nieuwe dingen en gebieden te ontdekken en bemanning in te huren kun jij je opwerken tot een echte kapitein van een groot schip.

De skill combineert een aantal skills met elkaar zoals we dat zien bij “Invention” in RuneScape 3. Bij het trainen van “Sailing” heb je crafting en construction nodig. Zo zijn er ook een aantal andere skills die eventjes komen kijken waardoor de skill een interessant iets wordt om mee te spelen.

Op RuneFest 2025 was de nieuwe skill al speelbaar in zijn alpha vorm. Zo hebben wij natuurlijk ook even getest en we kunnen met zekerheid zeggen dat de skill veel potentie heeft en ook echt als een OSRS skill aanvoelt op het gebied van besturing. De nieuwe skill zal in April speelbaar zijn op de officiële OSRS servers waar een aantal werelden worden toegekent gedurende één week. De geplande introductie van de skill die speelbaar zal zijn duurt ongeveer 75 minuten.

Lees meer over de Sailing skill op de website van OSRS zelf!

Nog veel meer content in petto

Jagex heeft voor OSRS nog veel meer content klaarstaan waar we dit jaar meer dan zoet mee zullen zijn. Zo gaan we Project Zanaris binnenkort zien en hebben we al een nieuwe teaser gekregen van nieuwe content genaamd “Blood Moon Rises”

Natuurlijk staat er nog meer content klaar maar zullen we jullie up-to-date houden zodra er meer informatie vrijkomt rondom nieuwe content. De roadmap hier beneden laat zien wat er nog gaat aankomen dit jaar!