RuneFest 2025: Project Zanaris

Op RuneFest 2025 waren er veel nieuwe dingen voor OSRS, echter één van de topics die werd aangeraakt was Project Zanaris. Een mogelijkheid om challenges en nieuwe manieren van spelen te maken waarbij de community de hoofdrol speelt.

Project Zanaris is een nieuwe game mode die Jagex al enige tijd geleden heeft aangekondigd maar binnenkort realiteit wordt. Dit project staat volledig in het belang van de community en heeft inspiratie opgedaan van content creators en feedback van players. Het project ter sprake is niet zozeer een game mode maar een soort van tool die.

De tool die creatievelingen in handen kunnen krijgen is in essentië OldSchool RuneScape, alleen dit keer bepaal jij wat de objective is en hoe er gespeeld mag of moet worden. Repliceer een challenge van een YouTuber of maak je eigen uitdaging, race, game mode.. het is dus letterlijk eindeloos!

Helemaal voorbereid

Op RuneFest 2025 hebben wij Mod Sarnie (Senior Community Manager) en Mod Tomb (Senior Content Developer) mogen spreken over dit nieuwe project waar veel animo voor is. Zo zit het team van Project Zanaris al helemaal klaar in de startblokken en hebben zij het nodige al klaarstaan.

Volgens de heren zijn er onderling bij Jagex al een aantal playtests geweest waar veel mensen alleen maar positieve punten op aan te brengen hadden. Ook werden er meerdere game parties gehouden op kantoor en waren al een aantal game modes favoriet.

Natuurlijk hebben we een aantal vragen kunnen stellen rondom de nieuwe game mode en hoe alles in elkaar zit:

– Hoe gaat men te werk in Project Zanaris, en kan iedereen iets creëeren?

Mod Tomb: “Project Zanaris is een project dat wordt opgezet in een browser omgeving waarbij spelers verschillende keuzes krijgen om zo hun eigen game mode of creatie in elkaar te zetten. Het maken van een game mode is bijna kindvriendelijk en vereist geen codeerkennis. Kun je met een web browser omgaan, dan kun je ook met onze tool overweg”.

– Ik ben niet zo creatief maar kan ik wel andermans creatie spelen?

Mod Sarnie: “Wij merken dat er veel animo voor dit project is, van zowel spelers als creatievelingen. Bij het inloggen zal er een soort hub/frontpage zijn waarbij modes/challenges/races van anderen makkelijk te zien zijn. Deze zullen ook veranderen na een periode zodat iedereen een kans heeft om op de frontpage te komen met zijn eigen creatie. Ook zullen we game modes highlighten die bijvoorbeeld veel downloads hebben gehad in een korte tijd of juist een “hidden gem” zijn”.

– Er zullen vast veel game modes tegelijk gespeeld worden maar hoe werkt dit qua servers?

Mod Tomb: “Wij hebben veel servers in de back-end klaarstaan die genoeg werelden hosten om alle spelers te ontvangen, zowel op release als tijdens de playtests. Tijdens de playtests zullen er werelden toegewijd worden aan game modes die uitgekozen worden door ons, Jagex. Bij full release is er een mogelijkheid tot het huren van een community server waarbij toegang gelimiteerd kan worden tot vrienden, je clan of publiekelijk”.

– Zal Project Zanaris ook beschikbaar zijn voor mobiel?

Mod Tomb: “Hoewel we totaal richten op seamless crossplay, richten we eerst op de volledige launch van Project Zanaris op PC met zijn eigen client. Zodra het project stabiel loopt en we genoeg data hebben, kunnen we gaan kijken of we de game mode naar mobile kunnen brengen.”

– Ik hoorde LAN parties op kantoor, wat zijn jullie favoriete game modes tot nu toe?

Mod Sarnie: “Intern hebben we een aantal game modes geprobeerd die allemaal wel leuk waren en sommigen zelfs een onderlinge competitie op kantoor startte. Verder ben ik wel benieuwd naar de content die de community zal opbrengen en de dingen die we wel eens lezen op forums zoals Reddit”.

Mod Tomb: “Mijn persoonlijke favoriet tot nu toe is Falador Fight Club, een soort PvP game-mode waarbij iedereen elkaar moet verslaan met z’n vuisten. Een ouderwetse fistfight!”.

Project Zanaris krijgt playtest

Het project dat in September werd aangekondigd, gaat binnenkort in playtest. Jij kan dus een van de eerste zijn met een eigen game mode die misschien wel viraal gaat!

Via de officiële website van OSRS en Project Zanaris kun je je nu inschrijven om kans te maken om deel te nemen in de playtest die binnenkort van start gaat!

Nog meer Runescape of OSRS nieuws, check dan de OSRS RuneFest Summit of de RuneScape Ahead keynote!