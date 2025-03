Assassin’s Creed Shadows en Basebuilding

Assassin’s Creed Shadows brengt een zeer bekende feature terug. Namelijk iets wat lijkt op Monteriggioni en Ravensthorpe ofwel Basebuilding. Waar Assassin’s Creed Shadows echter verder gaat als zijn voorgangers is dat we nu een volledig aanpasbare schuilplaats krijgen, bekend als de Hideout. Deze unieke toevoeging stelt spelers in staat om hun eigen basis te bouwen en te personaliseren op een manier waar zelfs The Sims wellicht nog wel jaloers van wordt.

De Hideout bevindt zich in een afgelegen vallei in de provincie Izumi Settsu, omringd door steile heuvels en bereikbaar via een smal pad. Deze verborgen locatie dient als het ideale hoofdkwartier voor je groeiende shinobi-league. Vroeg in het verhaal ontmoet je Tomiko, de beheerder van deze vallei, die samen met de protagonisten Naoe en Yasuke de schuilplaats nieuw leven inblaast.

Een hectare aan mogelijkheden

Spelers krijgen toegang tot meer dan een hectare land om hun Hideout naar eigen inzicht vorm te geven. Dit omvat het plaatsen van gebouwen, paviljoens, paden, flora en fauna, vijvers en andere Japanse decoratieve elementen die je tijdens je reis verzamelt. Deze vrijheid stelt je in staat een unieke en persoonlijke basis te creëren die je vooruitgang in het spel weerspiegelt. Dit doe je op een manier hoe je wellicht bekend bent van games zoals The Sims, waar je op vierkante blokjes kan kiezen wat je wilt plaatsen.

Bouwsystemen en gameplay

Het bouwen en upgraden van structuren in je Hideout vereist het verzamelen van grondstoffen zoals hout, mineralen en gewassen, die door heel Japan te vinden zijn. Elke constructie en verbetering heeft directe invloed op de gameplay, wat strategische planning en verkenning aanmoedigt. Deze dynamiek voegt een extra laag diepgang toe aan de spelervaring, waardoor spelers worden beloond voor hun inspanningen en keuzes.

De introductie van een volledig aanpasbare Hideout in Assassin’s Creed Shadows markeert een significante evolutie binnen de serie, zijn bekende schuilplaatsen. Het biedt spelers niet alleen een creatieve uitlaatklep, maar ook een strategisch element dat de algehele gameplay verrijkt.

Je eigen Brotherhood vol compagnons

Wat is een thuis zonder trouwe metgezellen? Spelers kunnen verschillende rassen van katten en honden die ze in Japan tegenkomen aaien om zo de mogelijkheid te ontgrendelen om deze dieren – inclusief kittens en puppy’s – in de Hideout te plaatsen.

Voor een bredere selectie van dieren kunnen spelers deelnemen aan de Sumi-e schilderactiviteit, waarmee ze wilde dieren zoals baby shika-herten, tanuki’s en vossen aan hun Hideout kunnen toevoegen. En het mooiste? Je kunt de meeste van deze dieren ook aaien!

“We hadden al deze schattige dieren overal in de wereld en ieders eerste reactie is om alles te laten vallen en ze te bewonderen. Het voelde logisch om ze beschikbaar te maken in de Hideout.” – Dany, Ubisoft

Een eigen gemeenschap

Aan het begin van het spel herbergt de Hideout slechts een klein aantal bewoners, maar dit verandert snel naarmate spelers de wereld verkennen en bondgenoten rekruteren. Scouts, smeden, duelisten en vele anderen uit alle lagen van de bevolking kunnen zich aansluiten bij de zaak van Naoe en Yasuke. Elke bondgenoot heeft een eigen achtergrondverhaal en persoonlijke uitdagingen om te overwinnen.

Eenmaal gerekruteerd, brengen bondgenoten veel van hun tijd door in de Hideout, waar ze werken, rusten, trainen en zichzelf bezighouden in hun vrije tijd. Spelers kunnen nieuwe kamers en faciliteiten bouwen die de activiteiten van hun bondgenoten beïnvloeden. Karakters met een voorliefde voor vechtsporten zullen bijvoorbeeld meer tijd in de Dojo doorbrengen, terwijl anderen met een voorliefde voor sake zich vaker in de Zashiki zullen bevinden.

Door de infrastructuur van de Hideout uit te breiden, krijgen bondgenoten meer mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Dit leidt tot interessante interacties en kleine, betekenisvolle momenten die het geheel tot leven brengen.

“Door onze bondgenoten op één plek samen te brengen, ontstaan er unieke karakterontwikkelingen. We vroegen onze schrijvers: ‘Wat zou er gebeuren als deze twee personages ineens kamergenoten zouden worden?’ De ideeën die hieruit kwamen, maken de Hideout echt het kloppend hart van de league.” – Dany, Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows, zal op 20 maart 2025 worden gelanceerd. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.

