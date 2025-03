Review: AOC AG276QZD2

AOC is stevig bezig met hun OLED-gaming monitoren, zo hebben zij besloten om de AOC AG265QZD2 opnieuw uit te brengen zodat hij weer helemaal bij de tijd is. Een prima staaltje werk maar niet heel veel veranderd.

Zoals op Gamescom 2024 al gezegd werd door het moederbedrijf achter de firma’s AOC én Philips EVNIA, OLED-gaming wordt dé nieuwe standaard. Met de hoeveelheid OLED-gaming panelen die beschikbaar worden op de markt, gaat dit zeker een realiteit worden in de nabije toekomst.

AOC is zeker zijn stappen aan het maken om OLED de nieuwe standaard te laten worden. In 2023 hebben wij al de AG265QZD gecheckt, maar nu hebben zij toch een opfrissing van het paneel uitgebracht. Omdat ik de vorige versie gecheckt heb, wilde ik zeker even inzien wat er bij dit model veranderd is geworden.

Wat brengt AOC AG276QZD2 met zich mee?

De opfrissing kent één grote technische verandering en is qua prijs ook veranderd. De AG276QZD2 gaat voor een gemiddelde prijs van €580,-, dat is bijna €100 minder dan het vorige model. Dat is als muziek in de oren voor velen maar wacht even.. er zit namelijk wel iets achter!

Bij het unboxen van de monitor valt eerste op dat het scherm nu een glanzende finish heeft ten opzichte van de matte afwerking op het vorige model. De reden hiervoor is dat er nu een Samsung QD-OLED paneel wordt gebruikt in plaats van een LG WOLED paneel.

Een glanzende afwerking heeft één groot nadeel in vergelijking met een matte afwerking; lichtschittering. Een matte afwerking zorgt ervoor dat je bijna tot geen last hebt van lichtbronnen, wat wel het geval kan zijn bij een glanzende afwerking. Monitoren die een matte finish krijgen vaker de voorkeur omdat deze bruikbaar zijn in elke situatie, ongeacht het licht.

Zelf heb ik geen problemen gehad met lichtschittering, zo stond de monitor niet in een kamer waar zonlicht of andere bronnen een probleem waren. Wel irriteerde mij dat vingerafdrukken nu iets sneller blijven zitten en je iets vaker het paneel komt te poetsen.

Verder zien we niet veel verandering; zo hebben we nog steeds een 27″ scherm met een 63,7 centimeter kijk oppervlak en wordt er nog steeds een QHD resolutie van 2560×1440 gehanteerd als standaard resolutie. Ook G-SYNC en FreeSync worden wederom ondersteunt het paneel en keert een verversingssnelheid van 240Hz ook terug.

De I/O-paneel op de onderkant is ook identiek gebleven en zien we de volgende inputs weer terug:

2 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4

USB-Hub met 2 x USB 3.2 Aansluitingen

3.5mm audio output jack

Verbeteringen qua prestaties

Een OLED-paneel staat bekend om zijn hoge verversingsnelheid, kleuraccuraatheid en optimale contrasten. Omdat de AG276QZD2 wederom wordt gelabeld als een echte gaming monitor, heb ik direct op ghosting getest. Het vorige model had totaal geen last van ghosting en uiteraard dit model ook niet. Zo blijft het een goede keuze voor competitive games ook dankzij zijn verversingsnelheid.

Omdat de monitor nog steeds een 1440p resolutie gebruikt, is het niet dé eerste keuze voor console gamers. Meestal willen zij toch wel die 4K pushen, desondanks het maar een upscaling is. Deze monitor werkt wel verder prima met consoles zoals een PlayStation 5 of Nintendo Switch en heb je geen input vertraging vanuit de monitor dankzij de HDMI 2.0 ondersteuning.

Meer aandacht naar andere aspecten dan gaming

In m’n review van de vorige versie van dit paneel, merkte ik dat teksten niet altijd heel zuiver waren waardoor het leek alsof je een waas over het scherm had. Goed nieuws, bij de AG276QZD2 is deze waas niet meer aanwezig en zijn letters goed leesbaar ongeacht hun lettertype of grootte.

Bij het bewerken van foto of videocontent merkte ik ook dat AOC met deze monitor een flinke stap in de juiste richting heeft gemaakt. De variabele helderheid die wel eens optreedde bij het bewerken van foto’s is ook niet meer aanwezig, Zo blijven alle kleuren lekker levendig, ook dankzij de 10-bit kleurendiepte, en heb ik niet moeten afwijken naar een andere monitor.

Waar ik aandacht op wil werpen is de HDR functie. Deze is niet heel optimaal qua kleuren noch helderheid en heeft zeker nog ruimte voor verbetering. De monitor heeft wel een aantal HDR profielen waaruit je kan kiezen echter verandert dit de basis instellingen van de monitor waardoor SDR content ook anders gaat uitzien. Hier was ik niet van onder de indruk en heb ik vaker de HDR modus uitgeschakeld.

Als laatste ben ik nog steeds niet tevreden over de ingebouwde “Pixel Refresh” functie, waarbij de monitor een paar minuten uitgaat na stevig gebruik om zijn pixels te besparen. De AG276QZD2 geeft aan dat deze automatisch aan springt na het voltooien van een “Pixel Refresh” alleen gebeurt dit nooit. Ook lijkt het wel alsof de monitor deze procedure niet altijd registreert en krijg je na 15 minuten alweer een melding. Deze functie is noodzakelijk, dat begrijp ik, echter moet het wel werken hoe het wordt omschreven.. en dat gebeurt nog steeds niet.

Verdict

AOC heeft met de AG276QZD2 zeker stappen gemaakt in de juiste richting, echter voelt de opfrissing op veel gebieden wel een beetje overbodig. Zo is de verbetering qua tekst en het weergeven ervan heel welkom eveneens als de eliminatie van een dimmend scherm bij het bewerken van foto’s of video’s.

Wel is het de vraag of het de juiste monitor voor jouw situatie is, vanwege de glans afwerking die zit op het nieuwe Samsung QD-OLED paneel. Voor plekken waar de zon op je setup staat, is dit niet de beste keus. Game je echter alleen in de avond of in goed indirect verlichte ruimtes dan is dit een prima keuze.

De interne software van het paneel is echter nog steeds niet wat het moet zijn, zo werkt de “Pixel Refresh” functie niet zoals het omschreven staat en zijn de kleuren in HDR mode niet heel spectaculair.

De AOC AG276QZD2 is verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten voor een gemiddelde prijs van €580,-