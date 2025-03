Review: Age of Mythology Retold: Immortal Pillars & PS5

Deja vu? Dat zou best eens goed kunnen, want na de zomer van 2024 hebben we natuurlijk al een review geplaatst over Age of Mythology Retold. Zelfs dat zou al een Deja vu kunnen zijn, want Age of Mythology is de mythologische spin-off uit 2002 van de Age of Empire reeks. Deze spin-off is hedendaags te spelen met opgepoetste graphics, verbeteringen en sinds deze maand ook op de PlayStation 5.

Het beste moment om daar dan nog een keer bij stil te staan. Laat het nu net zo zijn dat de eerste echte uitbreiding van de remaster, gelijktijdig met de release van de PlayStation 5 versie verschijnt. De Uitbreiding heet Immortal Pillars en laat ons kennismaken met een gloednieuwe factie: De Chinese Pantheon.

Immortal Pillars

Laten we beginnen met deze uitbreiding, aangezien je deze vanaf nu kunt spelen op pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5. Het is de eerste grote uitbreiding voor de Retold remaster. Met deze nieuwe uitbreiding krijgen we toegang tot een gloednieuwe campagne die ongeveer 4 uurtjes van je tijd in beslag neemt en bestaat uit totaal 9 missies en een proloog. Iedere missie duurt zo’n 20 tot 30 minuten afhankelijk van de difficulty waar je op speelt, hoe goed je bekend bent met dit soort games, of je je bezig wilt houden met de optionele objectives en uiteraard het soort missie. De campaign laat je langzaam kennismaken met de Chinese Pantheon en hun unieke features. De 9 missies spelen zich af in voornamelijk Chinese mythologie waarin de acht pilaren van de hemel het leidend voorwerp zijn. Enkele sleutelpersonages in dit verhaal zijn Huang Zhaowu en Yan Feifeng. Dit zijn fictieve personages, maar ze lijken wel gegrond te zijn waarin ze vermoedelijk afstammelingen moeten voorstellen van Huang Di en Yan Di. Wat enigszins logisch is, aangezien deze feitelijke personages verbonden zijn aan Shen Nong en onsterfelijkheid. Iets wat centraal staat in de campaign van Immortal Pillars. Mocht je dus enige connectie zoeken met de Chinese mythologie zoals uit de boeken en verhalen, is dit je ingang om daar dieper op in te duiken. Uiteraard gaat dit in Age of Mythologie gepaard met een flinke dosis fantasie, zoals je van ze gewend bent.

Die fantasie speelt natuurlijk een hele grote rol in deze RTS, want als er iets is wat deze spin-off zo ontzettend goed maakt, is het wel de combinatie van Age of Empires met de fantasierijke invulling van de mythologie. Dit zagen we al bij de Grieken, Noorsen en Egyptenaren. Stuk voor stuk bevolkingen met een enorm rijk mythologisch verleden, waar de Chinezen zich heel goed bij kunnen aansluiten. Dit pakt uit in een campaign dat een leuk verhaal verteld om doorheen te spelen met zelfs de nodige verrassingen die ik niet wil verklappen, maar je wel echt even dat “Ja, dit is Age of Mythology” gevoel geeft.

Wat ik jammer vind, is dat je tijdens het spelen van de nieuwe campaign eigenlijk geen nieuwe muziek hoort, terwijl je tijdens het opstarten van de game met de DLC wel degelijk een alternatieve versie hoort van de Age of Mythology OST. Je hoort duidelijk de Chinese invloed op de OST, maar tijdens het spelen is de achtergrond muziek ongewijzigd en hoor je nog steeds de overduidelijke Grieks getinte theme. Voor mij persoonlijk wel een gemis, want voor de rest straalt de campaign op visueel gebied echt wel die Chinese stijl uit.

De Chinese Pantheon

Wat altijd interessant is, in de Age of Empires franchises is wat het betekent voor de game als er een hele nieuwe Pantheon of bevolking wordt toegevoegd. Het bekende speelveld wordt even opgeschud met een nieuwe variabel. Alhoewel we in deze review niet ingaan op de impact van de nieuwe Pantheon op het gebied van balancing en multiplayer is het goed om te weten dat de Chinese factie zowel defensief als offensief gespeeld kan worden en deze factie er vooral heel veel baat bij heeft om haar territorium zo snel als mogelijk uit te breiden dankzij de ‘Favored Land’ mechanic.

Zodra je een gebouw wilt bouwen met de Chinese factie zie je terwijl je de fundering wilt neerzetten dat deze is omcirkeld. De grootte van de cirkel is afhankelijk van het soort gebouw. Deze cirkel geeft aan wat de grootte is van de Favored Land dat je toevoegt als je dit gebouw neerzet. Het doel is om Favored Land van gebouw A te laten aansluiten met gebouw B zodat jouw Favored Land groter wordt en met elkaar in verbinding staat. Deze Favored Land bepaalt vervolgens direct hoeveel Favor je vergaart en dit resulteert dus in de hoeveelheid Myth Units die je kunt produceren.

De Myth Units van de Chinese Pantheon zijn ongetwijfeld een highlight van deze faction. Dit zijn de bekende Chinese wezens uit de oudheid die we allemaal kennen uit de verhalen, afbeeldingen en zelfs andere games. Zo hebben we onder andere de Taotie, Qilin, Fei, Qinglong, Zhuque en nog veel meer. Dit zijn dus allemaal je beren, tijgers, Chinese draken en feniksen uit de Chinese verhalen die stuk voor stuk ook echt enorm sterk zijn en er heel vet uit zien.

De Chinezen hebben twee soorten villagers. Enerzijds heb je de Peasants. Dit zijn de standaard villagers, maar ze zijn minder effectief dan de villagers van de andere facties. Om daarvoor te compenseren heb je de Kuafu. Dit zijn reuzen die vooral goed zijn in bouwen, mijnen en houthakken. Verder heb je natuurlijk je overige units die allemaal volgens een steen-papier-schaar mechanisme werken, iets wat we ondertussen wel gewend zijn. De verschillende soorten Chinese gebouwen waarmee je units traint hebben echter nog een unieke feature. Je kunt de gebouwen namelijk voorzien van een uitkijktoren die pijlen schiet voor extra verdediging, of van een trainingskamp waardoor je units veel sneller traint.

Een ander grappig detail is dat je Pioneer Units kunnen scouten met lampionnen. Je laat hiermee dus een ballon met een kaars over de map vliegen waarmee je tijdelijk kunt verkennen in een gekozen lijn. Dit is een veilige manier om een stuk van de map te verkennen waarmee je zelfs over muren en gebouwen kunt kijken. Ik heb het zelf tijdens het spelen niet echt gebruikt of nodig gehad, maar wie weet dat het van pas kan komen in sommige multiplayer matches waarin je heel effectief je vijand wilt counteren.

Op de PlayStation 5

Age of Mythology Retold is gelijktijdig met de Immortal Pillars uitbreiding verschenen op de PlayStation 5. Deze hebben we uiteraard getest en ik moet eerlijk bekennen dat ik over het algemeen positief verrast ben. Age of Mythology speelt verrassend goed en fijn met een controller. Iets wat ik niet zag aankomen. Voor mij is de RTS genre altijd een echte pc-titel geweest. Tot nu toe zijn er maar weinig games binnen de RTS genre die fijn spelen met een controller. In een game waarin je over een map moet kunnen kijken, snel moet kunnen wisselen tussen plekken of units, groepen units of specifieke selecties, gaat nu eenmaal veel en veel makkelijker met muis en toetsenbord. Toch is het World’s Edge gelukt om de besturing zodanig aan te passen en te optimaliseren dat het niet alleen werkt op een controller, maar ook intuïtief aanvoelt. Na een korte periode waarin ik heel even moest wennen en mijn Age of Empires op pc Muscle Memory moest loslaten, ging bijna alles van zijn Leien dakje.

Waar ik dus heel erg tevreden ben over de manier waarop de game speelt op PlayStation 5, ben ik iets minder tevreden over de performance van de game. Dit merkte ik vooral tijdens het spelen van de nieuwe campaign die er in mijn ogen ook wel iets mooier uitziet, aangezien het gebruik maakt van hele nieuwe assets in plaats van assets die geremasterd of nagemaakt zijn uit vanuit de originele game. Vooral de tussenfilmpjes zijn heel erg schokkerig en ook tijdens gameplay hangt de game zich af en toe voor een fractie van een seconde op. Het aantal units op het scherm lijkt niet per se een oorzaak te zijn. Het lijkt dan heel even of de game op het punt staat om te crashen, maar ondanks het even zo lijkt, is dit nog geen enkele keer voorgekomen en gaat het spel daarna weer vrolijk verder.

Een ander hekelpunt, maar dit is niet per se een probleem van de PlayStation 5 versie, is het feit dat units soms wel eens vast willen komen te zitten tussen of in gebouwen, bergen, bebossing en meer. Ik heb hierdoor verschillende campaign missies moeten herstarten omdat een Hero, die noodzakelijk is voor de voortgang van een Scenario, vast is komen te zitten in of tussen een gebouw, berg of boom. Een simpele “unstuck my hero”-feature zou ontzettend veel frustratie kunnen voorkomen. Het scheelt dat iedere missie maximaal een half uur duurt, maar stel dat zoiets gebeurt in een multiplayer of AI match, kun je fluiten naar je unieke hero unit.

Verdict

Ik heb me echt weer goed vermaakt met Age of Mythology Retold op de PlayStation 5. Ik moet dan ook wel bekennen dat dit een van de comfort games is uit mijn jeugd, maar dankzij deze port heb ik denk ik wel voor mij de beste en vermakelijkste manier gevonden om deze comfort op te zoeken. Namelijk: Met een controller, op de bank. Het werkt zodanig fijn dat ik niet het gevoel heb dat ik opties mis, of een mindere ervaring heb dan wanneer ik de game op pc speel.

De Immortal Pillars uitbreiding is dan wel redelijk kort, maar wel ontzettend vermakelijk. Het heeft al je Age of Mythology kenmerken en de Chinese Pantheon is gewoon ontzettend tof gemaakt en het voelt fijn en verfrissend om met deze Pantheon te spelen. Je merkt toch wel dat dit een DLC Pantheon is en dus een stuk minder voeten in de aarde heeft dan de al gezetelde bevolkingen uit de basisgame. Het voelt iets minder groots, maar voor iemand die niet of nauwelijks aan de haal gaat met de multiplayer van deze game, is dit meer dan genoeg.