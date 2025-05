Dit is de nieuwe Grand Theft Auto 6 trailer

Nadat we afgelopen week te horen kregen dat GTA 6 uitgesteld wordt naar 26 mei 2026, is het nu dan ook eindelijk tijd voor een nieuwe trailer! Deze trailer laat meer zien over het verhaal, de gameplay en de setting. Rockstar Games laat er geen gras over groeien met deze trailer. Laten we kijken!

in de nieuwe Grand Theft Auto 6 trailer zien we Vice City in volle glorie. We zien meer over de 2 speelbare hoofdpersonages, Jason en Lucia, die grootse plannen hebben. Het lijkt erop dat beide personages een ‘vurige’ relatie hebben op meerdere fronten. Beide personages krijgen veel te verduren in de verhaallijn, zo laat Rockstar weten dat…

”Jason and Lucia have always known the deck is stacked against them. But when an easy score goes wrong, they find themselves on the darkest side of the sunniest place in America, in the middle of a conspiracy stretching across the state of Leonida — forced to rely on each other more than ever if they want to make it out alive.”

Uit de trailer kunnen we halen dat we meer soorten voertuigen en wapens krijgen dan ooit. Daarnaast lijkt de gameplay veelzijdiger, lijken gebouwen van binnen meer detail te hebben en lijken NPC’s nog levendiger te zijn. Zo zien we veel seksistische, explosieve en actievolle beelden met het nummer ‘Hot Together’ van de Pointer Sisters op de achtergrond.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 26 mei 2026. De PC-versie zal later verschijnen. Ben jij al hyped? Laat het ons weten!