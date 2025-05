Preview: Nintendo Switch 2

Op vrijdag 9 mei was het eindelijk zover. intheGame mocht voor de allereerste keer hands-on met de Nintendo Switch 2! Tijdens deze paar uurtjes speelde we Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4, The Legend of Zelda en nog veel meer. De komende dagen lees en hoor je er alles over, maar we beginnen bij het belangrijkste: Hoe veel beter is die Nintendo Switch 2 nu echt eigenlijk?

Voordat we het uitgebreid gaan hebben over de games, moeten we het natuurlijk eerst hebben over het apparaatje dat al deze games gaat afspelen. Tijdens de Nintendo Switch 2 Hands-on Experience in Amsterdam mochten we van Nintendo aan de slag met een breed scala aan games in zo goed als alle mogelijke manieren die je je kunt bedenken. Het enige wat we echt niet hebben kunnen zien vandaag is de System UI en de Game Chat feature. Verder zijn we wel aan de slag gegaan met de games via Tv-mode, handheld mode, losse Joy-cons, muisbesturing en hebben we het apparaatje ook even vergeleken met het recentste Nintendo Switch model: De Switch OLED. Zodat we echt even goed kunnen zien hoe fraai dat lcd-schermpje op de nieuwe console is.

Prima formaat voor in je hand

De Hands-on Experience duurde ongeveer 4 uurtjes en in deze tijd hebben we de console meerdere malen in onze handpalm gedragen om games te spelen in de handheld mode. De Nintendo Switch 2 is iets groter dan zijn voorganger, maar niet veel zwaarder. De console is ook net zo dik waardoor het niet voelt alsof je een baksteen vast hebt. Als we het even direct vergelijken met de allereerste Nintendo Switch oogt en voelt deze nieuwe console een stuk verfijnder aan. Het voelt steviger en het heeft echt een premium tintje, alsof het de uitvoering is die de Nintendo Switch altijd al had moeten zijn.

De Joy-cons zijn daarom ook een stuk groter en deze liggen dan ook lekkerder in de hand. Door het iets grotere formaat voelt het ook veel natuurlijker om ze te gebruiken als losse controllers en krijg je niet meer zo snel kramp omdat je je vingers op een heel klein stukje plastic moet proppen om alle knopjes te kunnen gebruiken. Je schuift ze tijdens het wisselen van speelmode of na het spelen dan ook niet meer in de console zoals je gewend bent, maar je klikt ze nu gewoon vast. Dat gaat via hele sterke magneten die echt niet zomaar loslaten. Om de Joy-cons weer los te maken, moet je een speciale knop indrukken en vervolgens de Joy-con van het apparaatje trekken. Ik moet eerlijk bekennen dat het niet meer zo’n bevredigend gevoel geeft als voorheen, maar voor de stevigheid is dit systeem veel beter dan op de eerste Switch.

Het eerste wat opvalt als je de Nintendo Switch 2 in je handen hebt en deze ook aanzet is het formaat van het beeldscherm. Tenopzichte van het basismodel van de Nintendo Switch en de Switch Lite is dit echt een ongelofelijk groot verschil. Spelers die overstappen van de Switch OLED merken ook dat het beeldscherm op de Nintendo Switch 2 een stukje groter is, maar ruilen daarentegen wel een OLED scherm in voor een lcd-schermpje. Dat klinkt, slechter dan het daadwerkelijk is.

Prachtig display

De Nintendo Switch 2 heeft een prachtig lcd-scherm en deze ondersteund 1080P, 120 FPS en HDR! En, dat zie je er ook echt wel vanaf. Het is dan weliswaar geen OLED, maar het komt echt verdomd dicht in de buurt. Je vindt zelden lcd-schermpjes die er net zo levendig uitzien als die op de Nintendo Switch 2. En daar wil ik best mijn handen voor in het vuur steken. Ik durf zelfs voorzichtig te zeggen dat het schermpje op deze console nog beter is dan het lcd-scherm op de PlayStation Portal.

Alle games die we in handheld mode speelde zagen er echt schitterend uit. De kleuren en de details spatte van het scherm. Zo speelde we Tears of the Kindgom, Breath of the Wild, Cyberpunk 2077, Mario Kart World en Hades 2 in handheld mode en konden we, maar geen genoeg krijgen van dit kleine krachtige apparaatje.

Nieuwe features

Enkele grote nieuwe features van de Nintendo Switch 2 zijn de Game Chat functie en de muisbesturing voor games die het ondersteunen. Dat laatste hebben we kunnen testen met Metroid Prime 4, maar de Game Chat functie hebben we niet kunnen testen. Ben je daar dus echt heel erg benieuwd naar? Dan moet je na de lancering van de console even terugkomen, dan praten we je er graag over bij!

Over de muisbesturing kunnen we het wel even hebben! Alhoewel er meerdere games speelbaar waren die dit ondersteunde, hebben we het voor nu alleen getest in Metroid Prime 4. Voor deze game kan ik je alvast garanderen dat ik er voor ga zorgen dat ik de game op deze manier kan gaan spelen, want dit was de fijnste manier om de game te spelen. Het voelt niet aan als een muis op de pc, maar het komt aardig dichtbij. Je bent heerlijk accuraat waardoor de game gewoon heel lekker wegspeelt. Als ik iets moet opmerken aan het spelen in muis mode, is dat de face buttons op die Joy-con op dit moment een beetje ongemakkelijk te gebruiken zijn, maar misschien is het ook gewoon een beetje wennen.

Van 4K60 tot 120 FPS in Full HD

Er zitten zo’n 8 jaar tussen de komst van de Switch en de opvolger. Dat betekent een flinke sprong in performance en dat hebben we ook gemerkt. Zo draaide alle games eigenlijk echt heel soepel en zien we onder andere dat de Nintendo Switch 2 versies van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom nu echt goed tot hun recht komen. Zo zien we dat zelfs de game in het Korok Woud niet onder de 60 FPS en dat met een resolutie van 4K. We gaan er dieper op in, in de specifieke previews van de games, maar weet dus dat de games die we konden testen echt heel lekker speelde met prima performance.

Pro controller?

Uiteraard mochten we ook aan de slag met de Pro Controller bij verschillende titels. Hierbij is het eigenlijk precies wat we er van hadden verwacht. Het is een verfijnde versie van de Pro Controller die we al kennen van de Nintendo Switch. Deze nieuwe controller bevat ook de C-knop voor Game Chat en een aantal te configureren back-knoppen. Mocht je nog een Pro Controller hebben van je Nintendo Switch? Dan werkt deze ook prima op de Switch 2, maar mis je dus wel de C-knop voor snelle toegang tot de Game Chat functie.