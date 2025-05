Review: NZXT Lift Elite Wireless

NZXT staat voornamelijk bekend om hun computer hardware, maar wist je ook dat ze randapparatuur maakten zoals de NZXT Lift Elite Wireless muis? Laten we een kijkje nemen!

De NZXT Lift Elite Wireless is een hoogwaardige gamingmuis die uitblinkt in minimalisme en functionaliteit. Met een gestroomlijnd en strak design biedt deze muis een fijne gebruikerservaring. Vooral mensen die gebruik maken van een “claw grip” of “fingertip grip” zullen zich heel snel bekend voelen met deze muis. Mensen die een muis liever “palm grip” hebben (Hierbij heeft je hele handpalm contact met de muis) zullen dit apparaatje iets minder vinden. Zo ligt de muis vreemd in je handen dankzij de grote bult in het midden/achterkant.

Dankzij zijn lichte gewicht, van maar liefsts 57 gram, beweeg je moeiteloos over het oppervlak, wat zorgt voor snelle en nauwkeurige handelingen zonder vermoeidheid. De optische sensor helpt hierbij enorm, zo is de maximum DPI 26.000 gepaard met een polling rate van 4000 (via wireless) en zelfs tot 8k mocht je heb bedraad gebruiken via de meegeleverde USB-C kabel.

Wat direct opvalt, is de rubberen grip die te vinden zijn aan de zijkanten en op het muiswiel. Het rubber is tevens uitgerust met reliëf waardoor je de muis goed beet kunt hebben aan de zijkanten. De grove textuur die over de rest van de muis spant zorgt voor optimale controle, zelfs bij zweethanden.

Tevens scrollt het muiswiel met precisie dankzij de duidelijke “notches” bij iedere scroll waardoor je niet plotseling een verkeerde beweging maakt. De mouseclicks zijn responsive dankzij de optical switches die tot wel 100 miljoen clicks kunnen doorstaan, daarbij zijn de clicks vrijwel vertragingsloos; wired zowel wireless.

Verder beschikt de NZXT Lift Elite Wireless over twee side buttons, strategisch geplaatst voor extra functionaliteit, en een subtiele LED-indicator die je op de hoogte houdt van de huidige status zoals gekozen profiel of batterij status. De power-knop is misschien wat lastig te vinden, maar werkt samen met de profiel selector. Aan de onderkant van de muis zit één knop waardoor je hem aan/uit kan doen, je gewenste profiel selecteert door de knop in te houden én verander je van DPI door de knop één keer te klikken. De plaatsing van deze selector biedt de NZXT Lift Elite Wireless een gestroomlijnde look zonder onnodige onderbrekingen in het design. Wel zit het logo van NZXT ingegraveerd aan de bovenkant maar is niet al te prominent aanwezig.

Voor de stroomvoorziening beschikt de muis over een USB-C poort, die compatibel is met vrijwel elke kabel voor het eenvoudig opladen. Met een indrukwekkende batterijduur van 80+ uur hoef je je nauwelijks zorgen te maken over tussentijds opladen, mocht het toch gebeuren dan kun je de muis bedraad gebruiken. Hierdoor krijg je een mogelijkheid om je polling rate op te schroeven naar 8000, geen vertraging (niet dat er überhaupt vertraging is via de dongle) én laadt de muis zichzelf op.

NZXT CAM is een programma die veel mogelijkheiden biedt tot je PC, vooral als je producten van NZXT bezit. In de software kun je vrijwel alle benodigde informatie terugzien met betrekking tot jouw computer. Van algemene PC monitoring tot het besturen van de RGB-lichten mits je NZXT producten hebt aangesloten.

De software biedt ook voor randapparatuur meer mogelijkheid en customization, ook voor de NZXT Lift Elite Wireless. In één oogopslag kun je verschillende informatie, zoals je batterij percenteage, zien en settings veranderen zoals je DPI, Polling Rate en meer.

De muis beschikt tevens over onboard memory en kan tot wel vijf profielen opslaan. Zo kun je de muis gebruiken op andere apparaten met je eigen profiel, zonder dat je de software hoeft te installeren. Altijd handig voor als je een voorkeur hebt aan je eigen instellingen.

Een irritatie puntje is dat de muis soms een paar seconden nodig heeft om “wakker” te worden, mocht deze in “AFK Timeout” modus vallen om batterij te besparen. Soms zit ik zodanig te wiebelen en te klikken dat mijn desktop icoontjes verplaatst zijn of ik per ongeluk een tabblad of game afsluit.

Muis zonder muismat.. maak kennis met de NZXT Zone Elite

De NZXT Zone Elite is een gamingmuismat die uitblinkt in comfort en precisie, maar met een kleine kanttekening: de rubberen onderkant is uitgerust met rubber maar niet helemaal anti-slip, hierdoor kan de mat soms verschuiven in sommige momenten.

Desondanks biedt het ruime oppervlak voldoende bewegingsvrijheid voor elke shooter, zodat snelle en vloeiende bewegingen geen probleem zijn. Dankzij de hoge fibercount voelt het oppervlak extreem zacht aan, wat niet alleen prettig is voor de hand, maar ook zorgt voor een moeiteloze en soepele glijervaring voor de muis. Voor gamers die precisie en snelheid nodig hebben, is dit een waardevolle eigenschap.

Met kleine grijze details en subtiele NZXT-branding behoudt de muismat een strakke en minimalistische uitstraling. De aanwezige stitching rondom de muismat zorgt voor extra duurzaamheid en een premium feel, tevens worden rafels hierdoor voorkomen en gaat de mat lang mee. Ondanks dat de muismat wat dikker is, blijft hij verrassend lichtgewicht, wat handig is bij transport of herpositionering op het bureau.

Verdict

De NZXT Lift Elite Wireless is een goede muis die goed zijn werk doet. Een robuuste bouwstructuur ondanks het lichte gewicht gepaard met een minimalistisch design zorgt ervoor dat je de muis overal kunt gebruiken, zelfs op je werk. Onboard vinden we hoogwaardige componenten terug die vooral voor competitive gamers een must zijn en werken deze uitstekend.

Sommige software functies kunnen nog verbetering gebruiken zoals de “AFK Timeout” en hoe de muis reageert op het wakker worden. Verder is de muis goed aan te passen via de NZXT CAM software waardoor je volledige controle hebt over de muis en instellingen. Een pluspunt is dat de muis een onboard memory heeft waardoor je je instellingen kunt meenemen naar andere systemen zonder de software te hoeven installeren. Verder is de muis geschikt voor mensen met een iets kleinere hand of die een “claw grip” gebruiken. Zelf ben ik iemand die “palm grip” gebruikt en daarvoor is de NZXT Lift Elite Wireless net te klein.

In combinatie met de muismat, de NZXT Zone Elite, is het een perfecte match. Een hoge threadcount waardoor de muismat extreem glad aanvoelt en de muis nog beter glijdt. Een verbeterpuntje van de muismat is dat de onderkant niet echt een anti-sliplaag bevat waardoor deze af en toe nog wel eens ongewenst kan verschuiven.

De NZXT Lift Elite Wireless is te verkrijgen voor €89,99 bij verschillende verkooppunten, ook is deze te verkrijgen in een witte variant.