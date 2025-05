Preview: Metroid Prime 4

Tijdens de Nintendo Switch 2 Experience in Amsterdam mochten we aan de slag met de Nintendo Switch 2. Een van de games die we daar hebben gespeeld was Metroid Prime 4. De game komt ook uit voor de Nintendo Switch, maar ziet er op de Switch 2 toch net iets beter uit. Daarnaast heeft de Switch 2 versie enkele nieuwe interessante features.

Metroid Prime is al heel wat jaren weggeweest. Vol enthousiasme stond ik dus klaar om tijdens de Nintendo Switch 2 Experience aan de slag te gaan met vierde deel binnen de franchise. Na het spelen van Metroid Prime Remastered in 2023 wist ik zeker dat Metroid Prime 4 zou schitteren op de Nintendo Switch, maar dankzij de extra kracht in de opvolger van de Switch kunnen we Prime 4 spelen met 120 FPS of in 4K.

We speelden Metroid Prime 4 in 1080P op een Full HD TV in 120 FPS. Dit is de Performance mode van de game, maar weet dus dat er ook een mode is waarin je in 4K speelt met 60 FPS. Voor de redelijk korte demo hadden we enkel de optie om te spelen met twee losse Joy-cons. Normaalgesproken is dit niet hoe je een First Person Shooter wilt spelen, maar in dit geval is het een ander verhaal. We speelden namelijk aan een tafel met een grote muismat. De Nintendo Switch 2 Joy-cons hebben namelijk een hele nieuwe feature waardoor je ze ook als muis kunt gebruiken. Het ziet er misschien wat knullig uit, maar na een paar minuten spelen op deze manier, kan ik me geen betere manier bedenken om Metroid Prime 4 te spelen.

Muisbesturing?

Met de linker Joystick in de hand, die we gebruiken om te lopen zoals je gewend bent, gebruikte we de rechter Joy-con als muis. Het gaf me heel even flashbacks naar het Wii-tijdperk waarin je de Nunchuck gebruikte om te lopen, terwijl je probeerde om niet diezelfde Nunchuck uit je hand te trekken, terwijl je met je Wii-Mote in de rondte zwaait. We zijn een hele weg gekomen sinds dat moment. Met de rechter Joy-con op de muismat richt en schieten we met Samus op de aliens. Als je gewend bent om te spelen met muis en toetsenbord, raak je hier snel aan gewend en speelt het ook superfijn. Het enige wat minder fijn is aan het spelen in deze mode, is dat de face-buttons op de rechter Joy-Con, dus X, Y, B en A, ongemakkelijk te gebruiken zijn. Die heb je dan ook niet heel vaak nodig, maar als je ze nodig hebt, zit je wel een beetje met je duim te zoeken naar de juiste knop, terwijl je probeert niet al te veel te bewegen met de Joy-con.

Ideaal voor deze speelstijl zou zijn als er een soort accessoire komt die de rechter Joy-con ook echt meer als en muis aan laat voelen, op dezelfde manier als de kleine stuurtjes voor bijvoorbeeld Mario Kart je meer een gevoel geven dat je aan het sturen bent. Verder betwijfel ik vooral hoe praktisch het werkt zodra iedereen de Nintendo Switch 2 zelf in huis heeft staan. Mijn Nintendo Switch 2 komt namelijk gewoon in de huiskamer te staan en daar heb ik geen bureau met een muismat om de controller op te leggen. Je kunt de muisbesturing ook op bijvoorbeeld je bovenbeen gebruiken, maar dit kan met langere speelsessie natuurlijk nooit zo comfortabel en lekker spelen als op een grote muismat.

Metroid Prime 4 demo

In de demo mochten we aan de slag met een kleine sectie waarin we van gangetje naar kamertje gingen. Dit was echt even opwarmen en bekend raken met de besturing voor de eerste echte boss fight. Een vrij makkelijk gevecht waarin je de lichtgevende bollen op het monster kapot moest schieten om hem schade aan te brengen. Doet de boss shockwave aanvallen, probeert hij af en toe naar je toe te springen en vuurt hij projectielen die je moet ontwijken. Een typische eerste Metroid Prime baas eigenlijk. Na de boss speelde de welbekende cutscene zich af waarin de echte schurk van deze game zichzelf introduceert. “Thank you for playing”.

Metroid Prime 4 heeft nog geen release datum, maar komt later dit jaar uit voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Meer over de Switch 2? Check hier beneden onze eerste indruk over de nieuwe console!