Review: Days Gone Remastered

Sony first party videogames zijn altijd een speciale gelegenheid om te mogen spelen. Je verwacht van een first party videogame namelijk net iets meer dan van een third party videogame, ofwel een studio buiten de console maker om. Days Gone is origineel uitgekomen op de PlayStation 4, maar met Days Gone Remastered speel jij nu de beste versie van het spel op de nieuwste Sony console!

Wanneer een review mogelijkheid komt van een game moet altijd besloten worden wie deze game gaat spelen om er een cijfer aan te hangen. Aangezien ik het origineel nog niet heb gespeeld was dit een mooie kans om eens een verse mening erover te gooien. Onze originele review komt al weer uit 2019 en het gaming landschap zag er toen een stuk anders uit als nu. Hoe doet de game van Bend Studio het in dit huidige game klimaat? En is de kwaliteit gelijk aan wat wij mogen verwachten van de Sony PlayStation stal aan games? Dat en meer lees je hieronder.

Days Gone Remastered

In Days Gone Remastered speel jij met het personage Deacon St.-John. Deze motorrijder heeft veel op zijn bordje gekregen de afgelopen jaren in deze apocalyptische wereld. Gaandeweg het spel leer jij meer over de mysteries van de wereld en hoe dit virus tot stand is gekomen. Dit doe je niet alleen, hoe verder het spel loopt hoe meer personages je tegenkomt: Boozer, Sarah en Iron Mike zijn zomaar een greep aan karakters die elk met een eigen verhaal komen.

Verhaal

Er zijn een paar dingen in de review over dit verhaal te zeggen. Voor mij gaat het spel goed om met het mysterie van het virus en trekt het ook gaandeweg iets meer het gordijn open over de verschillende karakters welk in het spel zitten. Dit zorgt er voor dat je eigenlijk steeds weer een stukje verder wilt spelen om te ontdekken wat er nu gebeuren gaat.

Minder tevreden was ik over de kleine details van het verhaal. Wanneer het spel begint kom jij in het tutorial gedeelte met je kameraad Boozer. Dit gebeurt twee jaar na de introductie scene die je ervoor hebt gespeeld. Echter, Boozer vraagt tijdens deze tutorial hoe het eigenlijk komt dat Deacon zo goed is in jagen. Deze twee mensen zijn op dat moment al een aantal jaar samen!

Het is voor mij hard om voor te stellen dat dit nooit naar voren is gekomen op een eerder moment. Het zijn van die kleine momenten in de game die niet storend zijn, maar waar ik wel af en toe even de wenkbrauwen omhoog moest trekken omdat het gewoon niet geheel logisch was.

Gameplay

In Days Gone heb je een onwijs grote wereld tot jouw beschikking om in rond te lopen en verschillende missies uit te voeren. Ook kun jij er natuurlijk voor kiezen om op de motor te stappen en op deze manier door de wereld te reizen. De gameplay loop is wat je mag verwachten van open wereld-games tegenwoordig. Een grote map met verschillende point of interest die je kan verkennen. En dit is ook erg leuk op momenten. Wel is de vraag of Days Gone Remastered genoeg variatie biedt gedurende het spel, en dat vind ik persoonlijk niet. Hierdoor voelde het na 59 uur op het laatst een beetje trekkend om tot de eindstreep te komen.

Scripted events

Een groot deel van de open wereld in Days Gone Remastered wordt bekleed met scripted events: Snipers die in bomen en gebouwen zitten, zombie hordes die je achtervolgen en wolven die je proberen van de motor af te trekken. Dit soort events horen natuurlijk in een open wereld spel als Days Gone Remastered, maar na een tijd begon het toch wel heel erg vervelend te worden. De grootste boosdoener hier van waren de snipers welk je erg snel van de motor af schieten.

Bijkomend nadeel hiervan is dat wanneer jij van de motor wordt afgeschoten in Days Gone Remastered het kan gebeuren dat de motor zoveel schade heeft dat je deze moet repareren. Dit doe je met scrap onderdelen die je in de wereld kan vinden. En dat samen met het opgaan van de benzine wanneer je rijdt, zorgt er voor dat je vaak het moet doen met de limiterende middelen die je hebt. In theorie is dit erg leuk, en dat was het ook de eerste twintig uur. Maar hoe langer je het spel doet en hoe vaker het gebeurd hoe frustrerender het eigenlijk werd om van A naar B te komen.

Performance

In de originele review was dit punt ook al aangekaart, maar het moet ook in de Remaster genoemd worden apart. De performance van Days Gone Remastered was op momenten gewoon niet wat ik van een Sony first party studio gewend ben. Er zijn momenten in het spel waar de AI de weg kwijt is of er visuele glitches zijn in sneeuw gebieden. Ook wanneer je mensen achterna zit op de motor en deze vangt, gebeurde het dat wanneer je deze had gevangen en met ze sprak dat de audio heel erg zacht werd. Al met al niet superstorende zaken, maar het is interessant en zeker niet iets dat ik verwacht van een game onder de Sony-mantel.

Verdict

Het spelen van Days Gone Remastered heeft mij gemixte signalen gegeven. Aan het eind van het spel vond ik Deacon St. John en de karakters om hem heen interessant genoeg dat ik een nieuw deel zou willen. Maar dan is er de herhalende en soms frustrerende gameplay loop samen met de bugs die je eigenlijk niet in een Sony game verwacht.

De game is dan ook zeker niet slecht, maar ook niet een volledige voltreffer. En dat is eigenlijk misschien nog wel erger. Het is dan ook niet zo apart dat er sinds 2019 niet een nieuwe game in deze franchise is verschenen, het heeft de wereld gewoon niet in vuur en vlam gezet. Een leuke game waar je de uren insteekt en plezier aan hebt, maar niet iets memorabels en perfect waar je perse meer van wilt hebben. Ook is de game eigenlijk voor mijn gevoel qua verhaal een uur of tien te lang voor wat het wil vertellen.

Days Gone Remastered is vanaf nu te spelen! Ga jij hem halen?