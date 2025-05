Kingdom Hearts Missing-Link gecanceld

De productie van Kingdom Hearts Missing-Link is stopgezet. Dit laat het ontwikkelteam weten via social media. Er wordt nog altijd hard gewerkt aan het vierde officieel genummerde deel van spellenreeks, maar de spin-off voor mobiele apparaten is niet meer.

Kingdom Hearts Missing-Link komt niet meer naar je smartphone. We leven in turbulente tijden. De game piek na Covid is al een tijdje dalende en zo zie je ook dat er links en rechts verschillende gameprojecten die destijds zijn opgestart sneuvelen. Dit heeft grotendeels te maken met stijgende kosten in materiaal en personeel, waardoor uitgevers moeilijke keuzes moeten maken. Nieuwe en gewaagde projecten zien daarom helaas vaak het eerst de hakbijl, terwijl de veilige kaskrakers uiteraard vrolijk verder gaan. Ondanks de nog steeds stijgende populariteit van mobiele games en smartphone gamers, ziet een Kingdom Hearts titel voorlopig niet de Play- of App Store tegemoet.

Kingdom Hearts Mising-Link

Zoals de titel je doet vermoeden had deze mobiele game een nog blanke pagina in het Square Enix en Disney-universum boek moeten invullen. De game stond oorspronkelijk gepland voor release in 2024, maar dit doel is uiteraard niet behaald. Missing-Link zou een Location Based 3D Action game zijn. Een beetje Pokémon Go-achtig waarmee je via GPS de wereld verkend en onderweg dus verschillende dingen tegenkomt en kunt gaan doen. Door de wereld te verkennen zou je puzzelstukken moeten tegenkomen die bekende en nieuwe personages in het KH-universum kunt toevoegen aan je rooster.

Voor zo lang die nog online staat, bekijk hier nog even de eerste teaser trailer om een idee te krijgen bij de game die we helaas, niet meer mogen spelen.

Gelukkig is dit nog lang niet het einde van de franchise en zien we hopelijk heel snel al de komst van het vierde deel.