Preview: Cyberpunk 2077 op de Nintendo Switch 2

Hoe krachtig is die Nintendo Switch 2 nu eigenlijk echt? Door de tekenstijl die Nintendo hanteert zien zelfs Gamecube spellen er nog mooi uit vandaag de dag, dus de echte test der tests om de performance van de Nintendo Switch 2 te testen, is door er Cyberpunk 2077 op te spelen. En dat hebben we gedaan.

Op de Nintendo Switch 2 Experience in Amsterdam mochten we even aan de slag met Cyberpunk 2077 in Docked Mode en in Handheld Mode. Beide versies hebben we getest en beide versies zijn indrukwekkend op hun eigen manier. Je zou het misschien niet verwachten, maar ook de Nintendoconsole stapt eindelijk in het tijdperk waarin we bij het spelen van de game de moeilijke keuze moeten maken tussen Quality en Performance. We speelden Cyberpunk 2077 in de Quality Mode op 30FPS en dat zeg er wel echt heel erg goed uit voor zo’n klein apparaatje. In de Perfomance Mode is de resolutie iets lager en haal je ongeveer 10 tot 20 meer frames per seconde.

De Cyberpunk 2077 demo

De demo dropt ons direct aan het begin van een missie. In deze missie moeten we eerst met iemand praten voordat we een gebouw moeten infiltreren om iets te doen, waar je in traditionele Cyberpunk-fashion zelf wat keuzes hebt over de uitvoering. Ik denk dat we het niet lang over de gameplay hoeven te hebben, want de game is al enige tijd speelbaar op zo goed als alle platformen. De Nintendo Switch 2 versie bevat overigens ook de nieuwste Phantom Liberty uitbreiding, aangezien je de Ultimate Edition moet kopen voor de Switch 2.

Waar we vooral benieuwd naar waren, is hoe de game er grafisch uitziet en hoe het apparaatje de game draait. Over beide zijn we tot nu toe wel te spreken. Alhoewel er nog kleine visuele glitches zaten in de build die we speelde, ziet het er over het algemeen erg strak uit. Vooral alles wat dichtbij is, is te zien in hoge resolutie. Als je verder in de verte kijkt zie je dat de game hier de resolutie wat laat zakken, maar het is bij lange na niet zo drastisch als we hebben gezien met bijvoorbeeld The Witcher 3 op de Nintendo Switch, die eigenlijk voor zijn tijd net zo indrukwekkend was als Cyberpunk 2077 nu.

Je ziet dus dat CD Projekt Red ervaring heeft met het porten van hun games naar een minder krachtige console, maar er wel zoveel mogelijk uit probeert te halen. Ik denk dat het balans tussen performance en graphics goed is gelukt voor de Nintendo Switch 2 versie, al zouden we dat met een review op een later moment natuurlijk pas echt kunnen vaststellen.

