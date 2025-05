Deze games komen 20 mei naar Playstation Plus

Playstation Plus Extra en Premium members opgelet: Op 20 mei 2025 komen er een aantal nieuwe titels naar de services. Er zitten dit keer een aantal pareltjes tussen. Of je nu fan bent van Akira Toriyama’s werk, of wilt griezelen met Five Nights at Freddy’s, het kan allemaal!

Of je nu op zoek bent naar een nieuwe single player game, of zin hebt om een potje te knallen in een oorlogssetting – vanaf 20 mei komen er genoeg nieuwe titels naar Playstation Plus Extra & Premium. Check hier een aantal grote titels.

Sand Land

Met design werk van Akira Toriyama (Dragon Ball) en ontwikkeling vanuit ILCA en Bandai Namco, Sand Land is een unieke anime game. Jij reis met Fiend Prince Beelzebub door het land met verscheidene voertuigen, die allemaal andere mogelijkheden hebben en goed werken op zandig terrein. De game is te spelen op PS4 en PS5. Check hier beneden de trailer voor deze Playstation Plus titel.

Soul Hackers 2

Deze PS5 titel komt van bekende ontwikkelaar Atlus. Deze kennen we van de Persona franchise! Soul Hackers 2 draagt een neo sci-fi anime setting en brengt een aantal toffe features met zich mee. De game stond bekend om het hebben van vrij weinig actieve marketing, dus daarom ook hier de trailer.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition

Een mond vol en jouw kaak op de vloer van deze collectie aan mini-games uit het Five Nights universum. Jou doel? Overleven! De game bevat aardig wat ervaringen uit oudere Five Nights titels, van deel 1 tot en met Sister Location. Oh, trouwens, het is een VR titel!

Battlefield V

Deze PS4 game loopt nog steeds mega soepel op de PS5 en zelfs binnen onze redactie wordt deze her en der nog wel opgepakt. Dit staat bekend als een van de betere Battlefield titels van de laatste generatie en hij speelt dan ook lekker soepel. Je kan de game spelen in single player, multiplayer en ook de battle royale mode is aanwezig. Al zal die niet enorm veel gespeeld worden.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

Stalker 2 is middels al een tijdje uit en heeft de nodige patches gezien. Maar de originele trilogie mag zeker niet aan jouw collectie ontbreken. Alle drie de games zijn upscaled, enhanced en aangepakt voor de nieuwere generaties. Bevecht anomalies, mutanten en allemaal andere rare entiteiten in een post-apocalyptische wereld vol gevaar (en humor).

Granblue Fantasy Versus: Rising

Deze fighting game is toegankelijk, flashy en speelt lekker soepel. Speel in een-op-een gevechten en versla je vijanden. Het control systeem is makkelijker gemaakt, zodat ook nieuwelingen kunnen genieten van een fighting game. Check hier de trailer van een nieuw personage: Galleon!

Buiten al deze toffe games zijn ook Humankind en Gloomhaven beschikbaar vanaf 20 mei. Welke van deze games ga jij als Playstation Plus lid spelen? Laat het ons weten!