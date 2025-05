Persona 5 The Phantom X komt naar het westen!

Persona 5 fans – dit is jullie tijd om te shinen! Persona 5 The Phantom X is officieel onthuld met een release datum voor het westen: 26 juni 2025! De game brengt dezelfde sfeer die we gewend zijn van Persona 5 (Royal). Check de trailer hier!

Atlus West kondigt de game aan in een good old fashion development panel. Net als Persona 5 Strikers, zal ook deze game een spin-off zijn van het originele verhaal. De game verschijnt op 26 juni voor Apple en Android apparaten en op Steam. Gedurende de stream wordt er vanalles verteld over de game, dus check deze zeker hier beneden. Maar, we zien sowieso al oude locaties terugkeren, de bekende cast langskomen en cool uitziende combat. Het was nogal een proces om de game naar zowel mobiel als PC te brengen. Dit gezien het een live service game is en SEGA dit in eerst instantie beter zag werken op mobiele apparaten. Maar, de ontwikkelaars stonden erop en daarom krijgen wij nu de volgende trailer:

”Enjoy life as a high school student in the metropolis that is Tokyo! How you spend your days after school is up to you—deepen your friendships, devote your time to clubs, or even work part time.

One person can’t change the world on their own… But you might be able to make visible impacts on the world around you by meeting new faces and strengthening the bonds you have. Your experiences every day will help you grow as a Phantom Thief!”