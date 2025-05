Preview: GameCube Classics via Nintendo Switch Online

Tijdens de Nintendo Switch 2 Experience in Amsterdam mochten we alvast aan de slag met de GameCube Classic line-up die gepland staat voor release, gelijktijdig met de komst van de nieuwe Nintendoconsole op 5 juni 2025. Uiteraard volledig in stijl met de GameCube Classic controller speciaal gemaakt voor de Nintendo Switch 2.

Vanaf 5 juni mogen Nintendo Switch Online + Expansion Pack leden aan de slag met een nieuwe klassieke line-up games van de opvolger op de Nintendo 64. GameCube baant zijn weg naar NSO+ en is exclusief speelbaar voor leden die een Nintendo Switch 2 hebben. Vanaf de lancering zijn er vier speelbare games:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Mario Smash Football

F-Zero GX

SoulCalibur 2

Niet lang na de launch wordt de line-up aangedikt. De eerstvolgende games zijn ook al bekend gemaakt. Dit zijn:

Luigi’s Mansion

Fire Emblem: Path of Radiance

Super Mario Sunshine

Chibi-Robo

Pokémon Colosseum

Pokémon XD: Gale of Darkness

Aan de slag!

Twee van de launch titels hebben we al gespeeld tijdens het hands-on event. Uiteraard hebben we de volledige demo mogen checken van The Legend of Zelda: The Wind Waker, mijn favoriete Zelda game ooit.

De demo van The Wind Waker begint eigenlijk in het begin, maar dan net op het moment dat je voor het eerst de berg op moet en het bos moet betreden om het piratenmeisje te redden. Wat direct opvalt, is dat de besturing weer echt ouderwets is en het draaien van de camera omgekeerd is. Een reliek uit het verleden, die daar had moeten blijven. Na even wennen lukt het wel weer, want voor de rest is er weinig aan te merken aan de game. Het ziet er een stukje scherper uit door de upscale, al ben je bij deze titel wel gebonden aan een 4:3 aspect ratio en is er geen optie om over te schakelen op breedbeeld. Sommige andere GameCube Classic titels kunnen dat wel.

De demo stopt na 15 minuten of na het moment dat je op het punt staat Outset Island te verladen met de piraten, op weg naar de Forsaken Fortress. De herinneringen die weer helemaal naar boven kwamen bij het spelen van de game deden me goed en maakte me zo enthousiast om deze game alweer door te spelen zodra de Nintendo Switch 2 door de postbezorger wordt geleverd.

De volgende en laatste game die we speelden tijdens onze korte tijd met de Classics was Mario Smash Football. Hier heb je de keuze om via multiplayer zowel lokaal of via multiplayer een potje met elkaar te voetballen. Uiteraard functioneerde dit online niet tijdens de demo. Ook hier merk je dat het eigenlijk precies zo werkt zoals je je kan herinneren en is het hier wel mogelijk om het beeldformaat te veranderen naar breedbeeld als je niet houdt van de zwarte balken aan de zijkant van het beeldscherm.

GameCube controller

In traditionele Nintendo Fashion lanceert de line-up met klassieke titels van een nieuwe oude console met een vernieuwde controller. Dit is de GameCube Classic Controller. Deze kost €69,99 en is nu vooruit te bestellen voor iedereen met een NSO Abonnement via de My Nintendo Store. De controller is opvallend ligt en dat komt, omdat de batterij in deze moderne oude controller een stuk lichter is dan je misschien gewend van de oude WaveBird variant op de GameCube. Verder bevat deze nieuwe versie van de klassieke controller twee extra knopjes. Zo heb je de C-knop, voor de nieuwe Game Chat feature, maar ook een kleine extra schouderknop aan de linkerkant, omdat deze ontbrak op de originele GameCube controller.

De GameCube Classic Controller is vooralsnog enkel verkrijgbaar in de iconische paarse kleur en deze voelt en speelt eigenlijk precies zoals je je het kunt herinneren van vroeger.