Preview: Mario Kart World

Mario Kart World is een van de first-party launch titels van de Nintendo Switch 2. Ook is het waarschijnlijk de meest gespeelde game franchise ooit, en is het natuurlijk normaal dat er veel hype rondom de game is.

Op het Nintendo Switch 2 hands-on event in Amsterdam op 9 mei 2025, hebben wij de nieuwe Mario Kart World mogen spelen, op verschillende manieren! In docked mode, handheld en hebben we ook alle game modes even kort aangeraakt.

Mario Kart World is één van de titels wat mij echt enthousiast maakt voor de Nintendo Switch 2. Om te horen dat onze hands-on introductie met de Nintendo Switch 2 begon met deze game, was voor mij als muziek in m’n oren.

De muziek nam echter een sneller tempo aan nadat we binnen een paar minuten al direct aan het racen waren. We werden direct in het diepe gegooid en mochten aan de slag met de revisie van de klassieke Grand Prix mode. Hierbij rijd je tussen de races door van het ene circuit naar het andere, natuurlijk horen hier power-ups bij om elkaar onderweg nog even het leven zuur te maken!

Opmerkelijk is dat Mario Kart World een stapje terug doet van de customization en eigenlijk inspiratie opdoet van Mario Kart 7. Het uitkiezen van specifieke kart componenten is dan ook weg en kies je eigenlijk tussen een combinatie van karakters en karts. Zo is iedere kart verschillend per karakter waardoor er verschillende combinaties mogelijk zijn en je niet meer hoeft te min-maxen zoals in de vorige Mario Kart game.

Tijdens de introductie met de console én de game, hebben we in zowel docked mode als handheld gespeeld. Mario Kart World zag er in docked mode identiek uit als in handheld mode, wat ergens te verwachten was maar tegelijkertijd ook heel indrukwekkend is. Nintendo’s first-party games zien er altijd magnifiek uit en deze nieuwe racer is natuurlijk geen uitzondering.

Grote wereld die niet gaat vervelen

Nadat wij de introductie hadden gespeeld en werden losgelaten tot het evenement, zijn we nog één keer gaan kijken naar Mario Kart World. Dit keer kregen we de nieuwe knock-out race voorgeschoteld; een race mode waar de laatste paar racers per checkpoint afvallen totdat er één winnaar overblijft. Helaas waren Jordy en ik al vrij snel geëlimineerd omdat we allerlei power-ups over ons heen kregen, maar dat deed de pret niet drukken.

In deze mode rijd je, net zoals de nieuwe Grand Prix mode, door de open wereld heen waarbij je soms op een circuit komt. Nadat de computer via een roulette systeem heeft gekozen welke Grand Prix route gereden wordt, gaat de race direct van start. Tijdens de route kom je door verschillende thema’s en omgevingen heen waardoor de wereld in elke race nieuw en groots aanvoelt. Het ene moment rijd je door de woestijn en het andere moment ben je aan het downhill skieën van een ijsberg, het kan niet gekker!

Omdat het de eerste Mario Kart game is die een open world bevat, pakt Nintendo het tevens groot uit. Je kan echt overal rijden waar je maar wilt en zijn er vrijwel geen invisible barriers. Zo hebben we al een voorproefje van de free roam modus gehad voordat we begonnen aan de knock-out race.

Mario Kart World doet mij in sommige aspecten denken aan de Forza Horizon series. Hierbij is de wereld ook gevuld met verschillende collectibles en dingen te doen. Belangrijkste is natuurlijk dat je vrijwel overal kunt gaan waar jij maar wilt. Dankzij de karts die wederom weer kunnen shapeshiften, kun je op vrijwel elk terrein en ondergrond rijden. Spring van een cliff af om in het water te landen en daar je avontuur voort te zetten waarbij de karakteristieken van je kart verandert in correlatie met de ondergrond. Zo stuurt een kart op water langzamer dan op asfalt, dit tilt de game in mijn ogen toch naar een hoger level qua detail in vergelijking met andere party racers.

Tijdens onze beurt met de knock-out mode konden we sommige shortcuts niet nemen vanwege de geactiveerde assists. In de volledige game kun je de assists aanpassen naar jouw wensen en weliswaar je eigen shortcuts maken in een van de nieuwe races, zolang je de checkpoints maar bereikt.

Mario Kart World zal beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch 2 op 5 juni 2025.