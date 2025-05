Review: NZXT Capsule Elite

We kennen NZXT allemaal van de hoogwaardige PC hardware onderdelen. Het merk heeft vorig jaar op Gamescom al stiekem verteld over het uitwijken naar gaming accessoires. Die strategie komt nu langzaam tot bloei met de nieuwe line-up! Uit deze line-up testte we eerder al de gaming muis, die beviel. Nu is het tijd voor de Capsule Elite microfoon, die gaming en voice-over doeleinden combineert in een strak ontwerp.

De NZXT Capsule Elite is een USB-microfoon, gericht op gamers en mensen die graag voice-overs doen maar ook niet hun bankrekening willen openbreken. Met een prijskaartje van rond de 90-100 Euro, is dit een competitief product. Er zijn een boel specificaties die aantrekkelijk zijn voor zo goed als iedereen die op zoek is naar een budget tot midrange microfoon. Maar, hoe komt dit allemaal samen in de praktijk?

Bouwkwaliteit en design

Het ontwerp van de Capsule Elite is enorm clean. Het oogt als een gewone microfoon, maar straalt wel enige klasse uit. Het is een clean ontwerp, met 2 scroll wielen, een kapsuul-achtig design en een zwarte base stand. Eigenlijk past deze microfoon op zo goed als ieder bureau, het draagt namelijk niet die gaming look. Er is RGB aanwezig op de achterkant, maar deze is enorm subtiel en heeft daarnaast ook een functionele werking.

Qua bouwkwaliteit is het een beetje dubbel. Het voelt namelijk niet als een premium product wanneer je het vasthoudt. Maar ja, wanneer doe je dat dan ook met een microfoon? En alhoewel het voelt als een goedkoop product, oogt het niet zo. Het in elkaar zetten van de base op de microfoon is ook best een gepiel, maar ook dat doe je maar eenmalig als het goed is. Die base is wel vrij stevig en kwalitatief sterk genoeg om de microfoon op z’n plaats te houden. De scroll wielen hebben een subtiele scroll maar geven genoeg feedback om je een accurate ervaring te bieden. Ook zit er een led-bar, die laat zien of je muted bent of niet.

Qua aansluiting zien we een 3.5mm AUX, waarmee je mic-monitoring kan benutten en je kan dit gebruiken als pass-through voor je headset. Ook zien we dé USB-C aansluiting, waarmee plug-and-play effectief wordt benut. Het is namelijk ook echt zo dat alleen aansluiten genoeg is om ermee aan de slag te gaan. Wat ik persoonlijk het fijnst vindt, is dat je de microfoon kan kantelen. Dit is met name fijn voor mensen die hun monitor op een beugel hebben hangen en de microfoon daar graag onder zetten. Of voor degenen die het niet heel fijn vinden dat hun microfoon in het gezichtsveld staat. Wil jij een beugel voor je microfoon? Dan biedt NZXT ook hun eigen Mic Boom Arm aan.

Wel kan je via de NZXT Cam software het een en ander aanpassen. De software is makkelijk in gebruik en doet precies wat je wilt dat het doet. Je kan de RGB aanpassen, de gain control en een aantal geavanceerde DTS instellingen. Verder is er niet veel aan te merken op de software, het werkt fantastisch!

Geluidskwaliteit

Waar het natuurlijk echt om draait is het geluid – dat is fantastisch! De Capsule Elite heeft een warm en vooral helder geluid. Je kan ook gebruik maken van de De-Esser en De-Popper die ingebouwd zitten, om je geluid nog net dat beetje persoonlijker te maken. Ook is dit perfect voor degene die wat zachter spreekt, of de microfoon wat verder weg wilt zetten. Wanneer je de De-Popper gebruikt, zal bijvoorbeeld de ‘P’ niet zo heftig klinken, dan wanneer je dit uit hebt staan. Door de cardioid pick-up, wordt geluid van de voorkant opgepikt. Hierdoor is het geluid lekker helder en kan je bijvoorbeeld muziek door je speakers afspelen, zonder dat de Capsule het oppikt. Ik heb meerdere microfoons getest, de meest recente zijnde de HyperX Quadcast 2, waar ik enorm tevreden was over de veelzijdigheid. De Capsule Elite is iets meer rechtdoorzee, maar doet alles dat het doet enorm goed. Dit zorgt ervoor dat het vooralsnog, qua geluid, mijn favoriete microfoon is. Het klinkt gewoon echt warm, vol en helder!

Maar hoe komt het dat deze microfoon dan zoveel meer warmte kan bieden? Nou, dat is door de 192 kHz / 24-bit sample rate. Deze zorgt voor veel detail en precisie in je stem, waardoor je bijna studiokwaliteit bereikt. Ik dacht oprecht dat dit een marketing trucje zou zijn, maar de microfoon klinkt oprecht enorm goed voor de prijs. Maar voor wie is deze microfoon dan nu precies?

Podcasters die een warme, gedetailleerde klank zoeken;

Content creators die willen opvallen met helder geluid en al genoeg hebben geïnvesteerd in andere gear;

Gamers die via Discord of streams verstaanbaar én prettig willen klinken;

En eigenlijk iedereen die geen studio heeft, maar wél studiokwaliteit wilt voor een lage prijs!

Verdict

De NZXT Capsule Elite microfoon is de microfoon voor iedereen, die ook nog eens voor een scherpe prijs beschikbaar is. Het geluid is warm en gedetailleerd en de software is makkelijk in te stellen en aan te passen. Ook het ontwerp van de Capsule is clean en past op ieder bureau. De bouwkwaliteit heeft me niet helemaal weten te overtuigen, maar wanneer de microfoon eenmaal op z’n plek staat, dan merk je hier helemaal niks meer van. Vergelijk ik de microfoon met anderen binnen dezelfde prijsklasse, dan kan ik stellen dat deze hoog op de lijst staat. Ben je opzoek naar een stevige microfoon? Dan is deze misschien niet helemaal voor jou. Ben je echter opzoek naar sterke kwaliteit, dan zit je hier goed.