Preview: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza is de éérste nieuwe 3D-game sinds Donkey Kong 64 , een tijdspanne van bijna 26 jaar! Een game geschikt voor jong en oud met indrukwekkende prestaties.

Niet veel series hebben een tijdspanne van meer dan 20 jaar nodig om een nieuwe game te ontwikkelen, toch is het gebeurd bij onze vriendelijke gorilla Donkey Kong. In de nieuwe game Donkey Kong Bananza maakt de aap niet alleen een comeback met zijn aangepaste look, maar laat de game ook zien wat de Nintendo Switch 2 in huis heeft. Met leuke gameplay voor jong en oud, is dit een game die je moet spelen als je een Nintendo Switch 2 in huis hebt.

In een kleurrijke wereld spelen we erop los met Donkey Kong, die een nieuwe look heeft gekregen en ondertussen ook een baan. Als mijnwerker ben je op zoek naar edelstenen in de vorm van bananen en currency in de vorm van fruit. Donkey Kong is het niet meer de aap die altijd een boze frons op zijn gezicht heeft, maar is nu een vrolijke vriend met een flinke bos fluffy haar. De liefde voor bananen is natuurlijk wel vanouds gebleven en dat zien we ook al vrij snel terug inthegame!

Donkey Kong Bananza is alleen in docked mode gespeeld, helaas was een handheld optie niet mogelijk voor de demo van deze game op het Nintendo Switch 2 hands-on event in Amsterdam.

Vernietiging == ontdekking

In Donkey Kong Bananza staat vernietiging van je omgeving op nummer één. Dit kun je doen met je grote vuisten of zelfs met objecten, zo kun je grote stenen uit de grond rukken om te gebruiken als honkbal knuppel of als surfboard. Het hoofddoel in deze game is om bananen te zoeken, in de vorm van edelstenen. Natuurlijk zitten edelstenen verstopt in de grond, dat betekent maar één ding: alles slopen in het zichtveld.

De optie om alles te slopen is zeker leuk en zorgt voor een leuke ontdekkingsaspect waardoor je de game toch wel blijft spelen. Zo was ik zelf constant met een steen alles aan het meppen om bananen te vinden, maar werd ook beloond met kisten waar items of coins in zaten. Deze zijn ook te zien op de 3D-map die je kunt oproepen. Hierbij is de map zeer gedetailleerd en kun je precies zien waar jij al tekeer bent gegaan op de map, want de door jou toegediende schade aan de omgeving wordt weergegeven op de map!

Bij aankondiging van de game was ik tamelijk skeptisch over de gameplay die getoond werd, maar na zelf hands-on te hebben gehad met de game ben ik enigszins onder de indruk. De Nintendo Switch 2 presteert tamelijk goed, desondanks de hoeveelheid vernietiging en particles die de game introduceert, wat tevens de grootste selling point is van het spel. Mijzelf is het wel opgevallen dat er één real-time rendered cutscene was in de demo waar we frame dips zagen. Jordy en ik hebben de game kunnen spelen in docked mode met 60FPS, maar dat is nog niet representabel voor de game in handheld mode. Ook was het tamelijk zichtbaar dat er een upscaling werd gebruikt en de game niet in native 4K-resolutie draaide.

Desondanks wij wat opmerkten aan de game qua performance, hebben we alsnog veel speelplezier gehad en hadden we de demo al snel met een speedrun doorgespeeld. De gameplay is vrij intuïtief en heb je al naar een aantal minuten onder de knie, ook de rode draad van de game is vrij simpel waardoor het een leuke game is voor kinderen, maar ook voor volwassenen om even wat tijd te verdrijven.

Donkey Kong Bananza komt uit op 17 juli 2025 voor de Nintendo Switch 2, wij gaan hem zeker coveren dus blijf lezen!