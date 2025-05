Review: Govee Gaming Pixel Light

Govee timmert hard aan de weg om de look van jouw gaming set-up een boost te geven. Dit voorjaar doet Govee dit met twee nieuwe producten in hun “Gaming” line-up. In deze review bespreken we de Gaming Pixel Light, maar we hebben ook de nieuwe Gaming Light Bars Pro bekeken.

De Govee Gaming Pixel Light is een tabletvormig apparaatje dat verschijnt in twee maten. Een kleine vierkante variant, maar ook een rechthoekige, die iets groter is en iets meer schermruimte heeft. Het kleine schermpje heeft een formaat van 15 cm bij 15 cm en kost € 99,99. Zijn iets grotere broertje heeft een formaat van 26,6 cm bij 7,8 cm en kost € 129,99. Beide bevatten verder exact dezelfde hardware, al beschikt de grotere versie dus over meer pixelruimte waardoor je meer kunstwerken kwijt kunt. Beide zijn vanaf het moment dat deze review online komt, verkrijgbaar.

Govee Gaming Pixel Light

Wat doet het apparaatje dan precies? Hoor ik je denken. Dee Govee Gaming Pixel Light is een schermpje dat jouw bureau of wand, waar je bijvoorbeeld ook je controller of headset ophangt, opfleurt. Je kunt het schermpje heel praktisch inzetten om de tijd, het weer, bitcoin of geselecteerde aandeelprijzen weer te geven, maar je kunt er ook verschillende leuke animaties mee afspelen. Allemaal in een volledige pixelstijl. Naast een breed scala en vooraf geïnstalleerde animaties met verschillende thema’s, waaronder gaming, mag je ook je eigen creaties afbeelden. Zo mag je zelf GIF’s uploaden of juist een heel zelf gemaakt kunstwerk displayen via de sketch-functie. Je kunt ook Govee AI vragen om een plaatje voor je te maken en in te laden op het scherm. De resultaten daarin zijn wel sterk afwisselend. Enerzijds omdat de Govee AI vrij snel werkt waardoor het geen heel erg gedetailleerde plaatjes kunt maken en anderzijds omdat het gekozen plaatje daarna in een pixelstijl wordt gepresenteerd op het schermpje. Soms werkt het, maar soms ook niet. Zo zie je dat de robot niet snapt wie de Slayer is, maar kent hij wel de Master Chief van Halo, al genereert de AI ook nog wel wat artefacten die we kennen uit alle voorgaande image generatoren.

Het beeldscherm op zich is heel helder en kleurrijk, maar het aantal pixels over dit scherm is best beperkt, waardoor complexere afbeeldingen of GIF’s al snel onduidelijk worden. Zelfs als de bron al bestaat uit duidelijke pixels, betekent dit niet dat dit zich mooi vertaald naar het beeldscherm van de Pixel Light omdat het beeldscherm van boven naar beneden 32 pixels heeft en van rechts naar links 32 of 52 pixels heeft. Dat zijn er niet veel, waardoor alleen hele simpele afbeeldingen of GIF’s echt goed tot hun recht komen.

Govee Home App

Al je aanpassingen doe je eenvoudig via de Govee Home App, die je vervolgens ook weer kunt verbinden met Google Home, Alexa of een andere assistent. Zo kun je de Pixel Light ook met je stem bedienen. Verder bevat de Govee Home App eigenlijk alle tools die je nodig hebt om aan de slag te gaan met het apparaatje en werkt het eigenlijk heel eenvoudig. We hebben in de testperiode al gemerkt dat er ook steeds meer presets verschijnen. Ondanks het apparaatje dus al met honderden verschillende animaties en beelden verschijnt, wordt deze catalogus ook steeds verder uitgebreid.

Via de app kun je zelf je eigen DIY-creaties maken, maar ook delen. Zo kun je een scene van een game toevoegen in de vorm van een GIF en daar ook een bijpassend geluidje aan toevoegen om een unieke scene te maken. Deze kun je opslaan en delen met andere Govee gebruikers. Via hetzelfde menu vindt je uiteraard ook de creaties van andere mensen.

Functioneel?

Het apparaatje is duidelijk bedoeld als hebbedingetje, maar je kunt deze ook functioneel inzetten als je dat zou willen. Zo kun je er een klok op instellen (met wekker of stopwatch), het weer live ophalen, je favoriete aandelen laten zien om de zoveel seconden en de prijs van de bitcoin laten zien. In Amerika kan het apparaatje ook informatie tonen over aanstaande NBA-wedstrijden, maar daar hebben we hier dus niet zoveel aan. Of deze features in de toekomst worden uitgebreid is nog onbekend. Indien jezelf enkele slimme meters in huis hebt hangen van bijvoorbeeld de temperatuur, kun je deze ook koppelen aan de Govee Home App om vervolgens te laten zien op het schermpje.

Functioneel is het voor nu dus erg beperkt, maar wie weet komen hier nog updates voor in de toekomst. De Pixel Light is nu dus vooral een hebbedingetje dat jouw set-up iets meer persoonlijkheid geeft.

Verdict

Het beeldscherm van de Govee Gaming Pixel Light is lekker helder en kleurrijk, maar het aantal pixels is echt heel beperkt waardoor je niet hele complexe afbeeldingen of creaties kunt weergeven. Gelukkig kun je via de app verschillende creaties delen en is er met een levendige community dus altijd wel iets leuks te vinden. De Govee AI die zelf afbeeldingen voor je kan maken had wel iets beter gekund en deze mag ook best wel rekening houden met het feit dat de afbeelding heel erg blokkerig wordt op het beeldscherm van de Pixel Light. De toepasbaarheid van het apparaatje blijft vooralsnog erg beperkt door weinig functionele toepassingen. Voor nu is het dus vooral een hebbedingetje dat bijvoorbeeld je stream set-up iets opfleurt.