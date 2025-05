Wij waren bij de Lilo en Stitch film!

Disney is natuurlijk een grote speler op de filmmarkt, de grootste misschien zelfs wel als je kijkt naar wat er allemaal uit de stal komt elk jaar. Ondergetekende is vooral opgegroeid met de animatiefilms van Disney, maar wij kregen de kans op nu bij de premiere te zijn van de live action Lilo en Stitch film. De animatiefilm liet als kind een goeie indruk op mij achter. Natuurlijk konden wij deze kans niet aan ons voorbij laten gaan!

Vroeg in de ochtend waren wij onderweg naar de hoofdstad van Nederland om aanwezig te zijn bij de premiere van de Lilo en Stitch film. Vol gezonde interesse, de film behoort namelijk zeker wel tot de favorieten van mij vroeger. Maar hoe vertaald het blauwe monster met een hart van goud zich naar de realistische weergave die live action met zich mee brengt? En hoe weerhoudt het zich tegenover de andere live action films die Disney de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Daar zit qua kwaliteit namelijk nog wel eens een verschil in. Sommige films die worden namelijk enorm goed ontvangen en sommige films daar is het publiek toch wat kritischer op geweest.

Lilo en Stitch

De film gaat zoals de titel al doet vermoeden voornamelijk over Lilo en Stitch. Lilo is een meisje van zes jaar oud welk met haar oudere zus Nani alleen woont na het overlijden van de ouders. Dit is een recente gebeurtenis en brengt nog vele problemen met zich mee. Sociale werkers die proberen Nani te helpen om uit deze penarie te komen maar dat gaat allemaal niet zo makkelijk als je opeens voor een gezin moet zorgen.

Lilo zelf heeft naast het overlijden van haar ouders helaas ook nog veel andere problemen. De kinderen in haar omgeving vinden haar maar raar en pesten Lilo vaak. Wanneer op een dag een vallende ster uit de lucht komt, of althans zij denken dat dit een vallende ster is, doet zij een wens om een beste vriend te ontmoeten.

Stitch

Enter Stitch, ofwel experiment 626 van dokter Jumba Jookiba. Dit monster is ontworpen door Jumba om chaos in het universum te veroorzaken. Vrij vroeg in de film krijgen wij Stitch al te zien, een goeie keus. Stitch ziet er in live action vorm namelijk geweldig uit! Zijn rare fratsen en opgewekte adhd like verschijnselen zijn gelijk merkbaar in de live action, een dikke plus!

Tijdens de scenes word besloten door de ‘United Galactic Federation’ dat Stitch omgelegd moet worden, maar hij weet te ontsnappen naar een planeet, aarde. Stitch kan zelf niet tegen water en laat de aarde nou net voor een grote hoeveelheid hier uit bestaan. Hij zit dus vast! Maar gaande de film zien we Stitch ook veranderen, iets waar dokter Jumba niet op gerekend had gebeurd toch. Stitch begint namelijk een band te vormen met de wezens om zich heen, ons mensen.

Wanneer wij kijken naar andere films dan komt Sonic naar boven als voorbeeld waar een design enorm belangrijk is voor het succes van een film. Ik kan met een grote glimlach zeggen dat het design en de maniertjes van Stitch perfect overeen kwamen met hoe hij in de animatiefilm is en je eigenlijk alleen maar van hem kunt genieten!

Cast

Een grote reden waarom deze film zo goed lijkt te werken ligt aan de casting keuzes die zijn gemaakt. Lilo (gespeeld door Maia Kealoha) heeft een ontzettend leuke connectie met Stitch in de film en ook de zus van Lilo, Nani (gespeeld door Sydney Agudong) werkt echt goed in de dynamiek van dit gebroken gezin.

Wanneer we naar de vijanden kijken in de film worden deze ook erg komisch gespeeld door het duo Pleakley (gespeeld door Billy Magnussen) en Jumba (gespeeld door Zach Galifianakis) het meeste gelach kwam uiteindelijk ook zeker van dit duo in de Lilo en Stitch film.

Visie

Het geeft ook wel aan dat er meer een duidelijkere visie leek te zijn deze keer dan in sommige Disney live action films. Dit voelde je al wel een beetje in de marketing en de hype rondom de film opbouwend naar de release zelf. Het voelde allemaal net wat soepeler en reacties online waren al erg positief. Goed gedaan dus door director Dean Fleischer Camp.

Eigen mening

Natuurlijk hoef ik niet het gehele plot van Lilo en Stitch uit te gaan leggen aan jullie. Dat moet je vooral lekker zelf gaan ervaren als je nooit de animatie hebt gezien! De vraag is alleen is de live action een goeie vervanging voor de animatie film? En ik zou deze keer zeggen ja!

Normaal gesproken heb ik mijn mening wel klaar over live action verfilmingen van de Disney animatie films, ze zijn het vaker niet dan wel. Deze weet echter toch een stuk van die magie te pakken welk ook in het origineel te zien was. De design van Lilo en de andere aliens in de films waren goed gedaan en de humor liet mij toch een paar keer goed lachen.

Het is vooral het totaalpakket dat erg aan deze film lijkt te kloppen, met de animatie had het natuurlijk al een sterke basis maar dat heeft sommige live action films in het verleden ook niet gered. Lilo en Stitch had een duidelijke visie en is hier voor gegaan. Met mooi geschoten scenes en leuke momenten afgewisseld met wat diepere emotionele momenten.

Wel ontbraken er een paar iconische momenten en ook een specifiek karakter in de film, dat viel dan wel weer op. Maar het deed niet af voor het eindproduct wat gewoon erg sterk is onder aan de streep met het grote Ohana gevoel, een thema dat veel terug kwam in Lilo en Stitch.

Er zijn de afgelopen jaren een hoop Disney films geweest die een live action verfilming hebben gehad. Ik durf wel te stellen dat Lilo en Stitch de beste live action verfilming is tot nu toe. Het is een leuke tijd en de film leek voorbij te vliegen. Met wat goeie humor en een goeie boodschap, zoals we van Disney gewend zijn. Lilo en Stitch is een winnaar!