Review: Andor seizoen 2

(Deze review is spoiler-free)

Andor seizoen 2 is het laatste seizoen, maar het is meteen een knaller en belooft enorm veel spanning te bieden, hoop te geven en een laatste hype te wekken in al deze karakter verhalen die grotendeels in dit seizoen geconcludeerd worden.

Andor, een van de meer donkere en spannendere Star Wars serie van de afgelopen jaren. Na het enorme, en stiekem ook wel onverwachte, succes van seizoen 1 is nu seizoen 2 eindelijk uit en kunnen we er meteen in duiken.

Zoals we het van het vorige seizoen ook gewend zijn is er een wekelijkse release van 3 afleveringen die een bepaalde verhaallijn dekken in de grote rode draad van het hele seizoen. Het seizoen heeft 12 afleveringen van elk ongeveer 40 minuten tot 60 minuten, dus we kunnen mooi lang ons plezier ervan ervaren! Back to the galaxy far, far away….

Als Star Wars fan weet je natuurlijk waar Andor naartoe gaat, het hele verhaal in de serie loopt op een gegeven moment over in de Star Wars film Rogue One. Na het (af)kijken van deze serie maakt de film Rogue One meer impact op je en zijn een aantal verhalen in de film meer verklaarbaar, omdat je nu de serie Andor gezien hebt!

We weten waar dit heen gaat, but we love it

Cassian Andor is terug in Andor seizoen 2 om zelf meer een rebel te zijn, maar komt er ook achter wat het inhoudt als hij meer en meer onderdeel wordt van een groep rebellen die uiteindelijk het front gaan vormen tegen The Empire. We weten dat hij aan de start van Rogue One gecommitteerd is aan The Rebellion en laat daar ook zien dat hij een fulltime agent is van die groep. Direct weet je dan ook, als je aan dit seizoen begint, dat het eindpunt in zicht is en dat alle karakters uit Andor seizoen 2 een conclusie krijgen aan hun verhaallijn, wat dit automatisch al vanaf de eerste paar episodes een wat spannendere zit maakt. Star Wars is natuurlijk geen vreemde als het gaat om prequels maken, maar ik moet toegeven dat het (naast alle hype) vreemd voelde om aan dit laatste seizoen te beginnen wetende hoe de verhaallijn (in ieder geval van Cassian Andor) overgaat in de Rogue One film.

Tony Gilroy (screenwriter, director en producer) weet met de hele cast in dit seizoen meesterlijk te laten zien wat de offers zijn die rebellie met zich meebrengen, terwijl daar in seizoen 1 van Andor voornamelijk alleen over gesproken werd.

Andor laat je sympathie voelen

De impact, gevolgen en perspectieven van The Rebellion en The Empire laat Andor ook in dit seizoen weer magistraal zien. Ook in seizoen 2 komen we bekende gezichten tegen aan The Empire kant, o.a. Dedra Meero (gespeeld door Denise Gough) en Syril Karn (gespeeld door Kyle Soller). Wist je trouwens dat Denise Gough de voice actress is van Yennefer of Vengerberg in the Witcher 3 videogame? Kleine fun fact!

Door ook de perspectieven en verhaallijnen te volgen van o.a. Dedra en Syril in Andor seizoen 2 krijg je een beter beeld hoe The Empire de ontwikkeling in the galaxy ziet; woorden over verzet, planeten die zich meer openlijk verzetten tegen het nieuwe regime onder leiding van Emperor Palpatine en vragen zich ook bij hun eigen acties af wat voor impact zij hierin (kunnen) maken. De ISB (Imperial Security Bureau) waar bovengenoemde karakters onderdeel van zijn in Andor geeft ook een beeld weer hoe belangrijk het is om in de tijd van verzet het narratief richting het hele sterrenstelsel te sturen en beïnvloeden.

Scenes van Dedra Meero en Lio Partagaz (gespeeld door Anton Lesser) zijn ook mijn favoriete om naar te kijken, hoe beide acteurs op zo’n prachtige manier laten zien hoe belangrijk het is alle losse eindjes, nieuwsverhalen en resources te managen. De grote tafel waarin de ISB-leden samenkomen heeft ook iets weg van een megacorporatie die belangrijke besluiten moeten maken (en wellicht ook wat minder menselijke besluiten). De kostuums met de Imperial hierarchy symbolen (klein detail) zijn ook prachtig uitgewerkt. Op basis van rang in de verschillende scenes zie je ook meteen wie het gesprek leidt en welke politiek motivering er achter dat karakter zit of wat het karakter drijft. Koud, berekenend en rationeel, zo zou ik dit onderdeel van The Empire willen beschrijven. De politieke intriges, rangorde en de drastische besluitvorming binnen The Empire maken mij groot liefhebber van deze geweldige scenes! (Sorry to all you Rebel fans….)

Aan de andere kant hebben we The Rebellion, zoals we het inmiddels weten laten ze ook in Andor seizoen 2 zien dat deze organisatie vanuit de schaduwen moet acteren met minder resources, mensen en informatie stromen heeft ten opzichte van het alheersende Empire. Elke operatie van rebellion vaak onder leiding van Luthen Rael (gespeeld door Stellan Skarsgård) laat zien (soms door middel van ook muziek) dat er veel meer op het spel staat in die operatie in vergelijking met The Empire. De goedzakken hebben meer te verliezen en weten soms ook dat ze een onmogelijke strijd aan het strijden zijn. Dit maakt de scènes met wanhoop en verdriet ook des te zwaarder, omdat jij als kijker ziet waar ze tegen op gewassen moeten zijn en dat je weet dat The Empire in Andor seizoen 2 nog niet verslagen is….

Slow start, worth it

De verhaallijn van Andor seizoen 2 begint wat langzaam. Elke 3 episodes vertellen eigenlijk een soort mini-arc waar een operatie of bepaalde taak begint vanuit een bepaald perspectief van een specifieke zijde aan dit conflict. Het tempo in de eerdere episodes houdt af en toe moeilijk de aandacht vast, omdat het vaak bouwt naar de conclusie in de laatste episode van die mini-arc. Dit heeft te maken dat er wat nieuwe side karakters geïntroduceerd worden, die hebben een bepaalde geschiedenis of motivering, dat moet uitgelegd worden of begrepen worden voordat het weer doorzet naar de rode draad in het verhaal. Wat Andor in seizoen 2 nog steeds top doet als geen ander is de setting, muziek, camerawerk en acteerwerk en de scènes van de conclusie van de mini-arc neerzetten dat het de situatie en karakters kan maken of breken! Want wij als kijker moeten niet vergeten dat dit een strijd is met offers voor beide kanten, gevolgen voor beide kanten en invloed voor beide kanten in dit sterrenstelsel.

Richting het einde van het seizoen komen alle eerder vertelde verhaallijnen, karakters, intrigues en het hoogtepunt samen. Het acteerwerk van de spelers, hoe de karakters zich ook in dit seizoen weer hebben ontwikkeld en de motivering vanuit beide zijdes door te pakken wordt fan-tas-tisch weergegeven. Ik zat in de laatste episodes vaker op het puntje van mijn stoel (bank). Wat gek is voor een serie waar je over het vervolg al de film gezien hebt. Het wordt ook donkerder in de verhaallijn naarmate conclusies worden verteld, elke chase, elk gesprek met een geheimzinnige ondertoon onderling laat jou als kijker zien en voelen hoe groot de spanning is van de karakters die weten dat ze het punt van no return hebben benaderd. We zien en horen als kijker ook steeds meer aanknopingspunten die Andor laten verweven in het hele Star Wars universum, wat in weze de basis vormt en kracht bijzet voor alle Star Wars films die zich na Andor afspelen.

Verdict

Seizoen 2 van Andor heeft ondanks wat moeite met pacing een prachtig laatste seizoen neergezet. Van het fenomenale acteerwerk tot aan het narratief van de goede en de kwade kant. Het laat de voor- en nadelen zien om aan beide kanten van de streep te staan en weet top te laten zien dat er offers zijn voor zowel The Rebellion als The Empire en geeft ook weer welke offers dit zijn. Politiek, liefde, verraad, geluk, verdriet, hoop en wanhoop, Andor weet de kijker te pakken met deze emoties en ze zelf te laten beleven vanuit je bank. Het laat je ook als kijker in specifieke scenes relativeren aan de huidige geopolitieke situatie in de samenleving waar informatie cruciaal is, maar ook misleidend kan zijn, waar het narratief belangrijk is en het gevoel van samenleving onmisbaar blijkt te zijn. De conclusie van dit epische verhaal wordt zo mooi neergezet en verteld dat we hier toch weer een bevestiging krijgen wat voor parels aan verhalen er wel gemaakt kunnen worden in het Star Wars universum. Ik gaf een klein applausje bij het zien van de credits! Nu op naar Rogue One om deze film sterker uit de verf te laten komen na het zien van Andor.

Andor seizoen 2 is vanaf nu te streamen via Disney+

