Project Orion wordt Cyberpunk 2

De sequel naar Cyberpunk 2077 is officieel de preproductie in gegaan en krijgt van de ontwikkelaar CD Projekt Red de naam ”Cyberpunk 2”.

Als onderdeel van hun presentatie van de laatste financiële resultaten heeft CD Projekt Red de aankondiging gedaan van hun nieuwe project naam Cyberpunk 2. De naam op het vervolg op de game Cyberpunk 2077 komt midden in het indrukwekkende bekend gemaakte resultaat van 10 miljoen verkochte kopieën van de Cyberpunk 2077 expansion Phantom Liberty. Enige maanden na de release van de Phantom Liberty uitbreiding kondigde CD Projekt Red aan dat er een project toegevoegd zou worden aan hun indrukwekkende groeiende portfolio van lopende projecten, dat werd destijds Project Orion genoemd. Nu kunnen we wij natuurlijk niet wachten op wat voor meer nieuws we de komende tijd gaan zien van Cyberpunk 2! Fun fact, de volgende game krijgt een Chicago gone wrong, setting!

Milestones, milestones…

De CFO van CD Projekt Red deelt naast de aankondiging van de sequel ook dat Cyberpunk 2077 Ultimate Edition op 5 juni naar de Nintendo Switch 2 komt en deelt hier de daarbij nieuwe ondersteunde features. We hebben hieronder de korte presentatie van de CFO met de milestones van CD Projekt Red geplaatst met daarbij natuurlijk het verheugde nieuws over dit toffe nieuwe project.

Wanneer dan Cyberpunk 2?

Om de perspectieven een beetje te schetsen en het enthousiasme mogelijk al een beetje op te wekken voor Cyberpunk 2 heeft co-CEO Michał Nowakowski gereageerd op de verklaring dat deze game niet zal uitkomen voor eind 2030:

“I can reiterate in a way what I said in one of the previous calls, which was basically that our journey from pre-production to final release takes four to five years on average”

– co-CEO Michał Nowakowski

De officiele verklaring van CD Projekt Red over het eerste gedeelte van 2025 vind je hier.

Om nog een klein kijkje in de keuken te geven om naast het nieuwsbericht te zien hoe de projectteams nu verdeeld zijn binnen CD Projekt Red zien we hieronder het aantal ontwikkelaars wat zich bezighoudt met de verschillende projecten, waar sommige nog een code naam hebben en waar we ook bekende namen zien staan zoals The Witcher 4 en Cyberpunk 2.

Wil je niks missen over Cyberpunk 2 over andere toffe projecten die uit de koker van CD Projekt Red komen? Blijf ons dan vooral volgen en kom regelmatig terugkijken op onze website! Of lees even wat The Witcher 4 nieuws