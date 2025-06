Wij waren op TwitchCon 2025

Dave en ik hebben het mooie zuiden voor een dagje achter ons gelaten – om naar TwitchCon Europe 2025 te gaan! Deze tiende editie was wederom in de Ahoy in Rotterdam. We hebben streamers ontmoet, geïnterviewd en op camera vast kunnen leggen, speciaal voor jou!

TwitchCon 2025 is een speciale editie – Het is namelijk nummertje 10! Dit is ook nog eens de tweede keer dat de conventie naar Rotterdam komt. Eerder, in 2022, was Amsterdam aan de beurt. Na de 2023 editie in Parijs, is het nu een unicum dat de Europese variant tweemaal op dezelfde locatie plaats vindt. Dave en ik kwam rond half 10 in de ochtend aan. Wat we daar zagen beviel ons direct. Er was veel flair, kleur en er waren vooral veel mensen in een ellelange rij om binnen te komen. Via de zijkant van het gebouw konden wij naar binnen, perspasje halen, goodiebag ontvangen en door de entree naar binnen. De show begon met de officiële opening ceremonie. Deze werd gehost door Mary Kish en CEO Dan Clancy. Het was een toffe ervaring en Twitch heeft groots uitgepakt tijdens deze show. Er werd teruggekeken naar de beste momenten en vooruitgekeken naar nieuwe updates. Er zullen vooral veel nieuwe features naar mobile komen en ook de moderators werden in het zonnetje gezet.

Een gezellig community event

Wat TwitchCon zo speciaal maakt, is hét community gevoel. Gamescom is bijvoorbeeld een enorm gezellig event, maar wat TwitchCon uniek maakt is dat je ziet hoe iedereen elkaar met plezier wilt ontmoeten, of opnieuw wilt zien. Mensen kennen elkaar van streams, maar hebben elkaar bijvoorbeeld nog nooit ontmoet. Dit soort situaties zorgt voor een warme en gezellige sfeer. Daarnaast doen streamers ook hun uiterste best om die interactie op te zoeken. Zo zie je streamers als FemsTV, Rosanna.TXT en Sweet_Anita, die stuk voor stuk community meet-ups organiseren en ook een meet & greet doen voor fans. Wij spraken onder andere Rosanna over wat streamen voor haar zo bijzonder maakt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Genoeg te doen op TwitchCon 2025

TwitchCon heeft voor deze tiende editie ook een stuk grootser uitgepakt. Er was een grote food hall, een grote merch hal, ruimte voor artiesten om hun spullen aan te bieden en genoeg manieren om te gamen. Zo konden Elden Ring Nightreign fans een poging wagen aan de game. Daarnaast was er een speciale stand voor community meet-ups en een hele zaal voor de meet & greets. Alsof je in een dierentuin met streamers liep, zaten er uiteraard overal mensen te streamen. Hier kon je makkelijk de interactie tussen streamer en fans terug zien. Al met al: Eén gezellige boel! Benieuwd naar een sfeerimpressie? Check dan zeker de aftermovie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Wij gaan volgend jaar zeer zeker weer naar TwitchCon 2025. Ben jij op TwitchCon 2025 aanwezig geweest? Zo ja, laat ons zeker weten hoe jouw weekend was!