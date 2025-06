Heroes Dutch Comic Con krijgt nieuwe gaming area

Het is bijna zover – op 20, 21 en 22 juni is Heroes Dutch Comic Con aan de beurt om alle pop culture fans onder ons aan te trekken. Om een nóg breder publiek aan te spreken, breiden ze nu ook uit op hun gaming area!

Sterker nog, de gaming area gaat een eigen event worden. Dit event valt nog steeds onder Heroes Dutch Comic Con, maar zal Heroes Gaming gaan heten. Dit kan variëren van Dungeons & Dragons, trading card en tabletop games. Daarnaast wordt er natuurlijk ook aan de gamers gedacht. Zo komen er stemacteurs naar het event toe. Deze zomer-editie van Comic Con zal vooral een uitbreiding van de gaming area zien. Het echte Heroes Gaming event zal dit najaar haar intrede tot de conventies doen.

Ook kunnen casual gamers hier natuurlijk genoeg spelen. Er is een area met Marvel Rivals en Valorant toernooien vanuit mCon Esports. Daarnaast is er ook een Call of Duty: Black Ops 6 toernooi vanuit Criminal Esports. Gamegiganten als Xbox, Bandai Namco en Konami zijn ook aanwezig en zelfs Nintendo zet wat kleurrijke games voor je neer. Ga aan de slag met demo’s, challenges en free-to-play games. Benieuwd welke stemacteurs er zullen zijn?

De stemacteurs

Luke Dale – Hans Capon in Kingdom Come: Deliverance 2

– Hans Capon in Kingdom Come: Deliverance 2 Tom McKay – Henry of Skalitz in Kingdom Come: Deliverance 2

– Henry of Skalitz in Kingdom Come: Deliverance 2 Samantha Béart – Karlach in Baldur’s Gate 3

– Karlach in Baldur’s Gate 3 Dave Jones – Halsin in Baldur’s Gate 3

Dan Fogler naar Heroes Dutch Comic Con

Naast alle gaming nieuwtjes, zien we ook een nieuwe aankondigingen omtrent acteurs. Zo is Dan Fogler (Daniel Kevin Fogler) de laatste nieuwe additie aan de lijst. We kennen Fogler natuurlijk van zijn rollen in Fantastic Beasts en The Walking Dead. Ook zien we acteurs als Dean Norris (Breaking Bad, Hank) en David Tennant (Doctor Who). Je kan met deze acteurs op de foto of een handtekening krijgen. Daarnaast doen zowel de stemacteurs als de echte acteurs ook Q&A’s houden on-stage. Zo kan jij eindelijk die brandende vraag stellen aan je favoriete (stem)acteur.

Kijk jij net zo uit naar Heroes Dutch Comic Con 2025 als wij? Laat het ons dan zeker weten in de comments hier beneden!