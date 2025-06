Preview: Guild Wars 2: Absolution

Hey there, commander! Het is weer tijd voor je volgende opdracht – Bava Nisos. Ga samen met Livia op onderzoek in deze vervallen stad van de Mursaat, versla Gorseval’s iets snellere tweelingbroer in het meta event en onthul de conclusie van Janthir Wilds. Ben jij klaar voor een knallend einde van deze geliefde expansion met de nieuwe Absolution patch?

Een aantal dagen geleden werd ook ik, als 13-jaar lang commander, opgeroepen om alvast een kijkje voor jullie te nemen in de laatste story patch voor Janthir Wilds: Absolution. Samen met zo ongeveer het gehele ontwikkelteam werden wij door de nieuwe map, Fractal, story en rewards geloodst. Ik moet zeggen, ditmaal was ik enorm onder de indruk! Niet dat dat voorheen anders was, maar ik ben zelf geen fan van het lane meta event systeem uit Repentance. Nu gaan we naar Bava Nisos, een stad waar in Guild Wars ‘1’ al over gesproken werd. De ontwikkelaars gaven al aan dat deze stad boordevol met lore books ligt voor al jullie fanatiekelingen! Maar, er is nog veel meer…

Bava Nisos

Deze magische stad zag het gevecht tussen de Titans en de Mursaat gebeuren. Een waar bloedbad, als ik het zo mag noemen. Nu dus vervallen, maar nog steeds rijk aan magie en perfect voor de research teams om een kijkje te nemen. Livia wordt een beetje ongeduldig en vind een manier om de stad vroegtijdig te betreden. Dit is ook direct verweven met het nieuwe meta event. Dit event staat helemaal in het kader van de stad binnen proberen te komen. Dat houdt echter niet in dat de map nooit open is, er zijn namelijk genoeg reguliere events en mogelijkheden in Bava Nisos. Het meta evenement is echt tof en heeft verschillende stages, waaronder een boss fight met het mobielere broertje van Gorseval uit raid wing 2. Ik ga verder niet al te veel loslaten over de nieuwe map, maar het is een banger!

Kinfall – Fractal

Absolution brengt buiten een nieuwe map en rewards ook een nieuwe Fractal. Kinfall zet jou in de schoenen van een Lowland Kodan. Het gaat, net zoals de meeste Fractal dungeons, terug in de tijd. Ik ben normaal niet zo’n groot fan van de Ascalon Fractal, omdat je hier gedwongen als een Charr moet spelen. Maar, dit maal was het anders. Kinfall is echt een toffe Fractal namelijk. Het is een korte ervaring en zal in tier 4 komen te zitten op scale 96/100. Hiermee vervangt Kinfall de Nightmare Fractal.

De Fractal zelf heeft veel jumping segmenten met vijanden om iedere hoek. Gedurende het rondspringen fluistert de boss constant naar je – kom hem opzoeken en voel zijn wrath. Uiteindelijk wordt je gegroet door Whispering Shadow, de boss van Kinfall. Deze fight is vrij uitdagend in tier 4. De boss is namelijk fan van boonstripping en zijn aanvallen worden steeds sneller en raken harder. Samengevat: Kinfall is een top Fractal!

Quality of life en de toekomst

Absolution brengt ook een boel updates naar de game. Zo komt er een item waarin jij al jouw portal scrolls kan stoppen en worden weer een aantal currency items naar je Wallet getransporteerd. ArenaNet doet er alles aan om inventory management zo overzichtelijk mogelijk te maken voor je! Ook het aantal decorations dat jij in jouw Homestead kan plaatsen wordt verdubbeld naar 2.000. Daarnaast komt er ook een bulk vendor voor je Hero’s Choice Chest, zodat je deze niet een voor een hoeft te openen.

Gaan we kijken naar de toekomst voor Guild Wars 2, dan zien we dat volgende maand rond deze tijd alweer een nieuwe expansion aan zal worden gekondigd. Geen Kodan meer, maar een volledig nieuw verhaal in de wereld van Tyria. Wat dit gaat worden, daar konden de ontwikkelaars uiteraard niks over loslaten. Wel is bekend dat de 4 patch-structuur zal blijven. Zo kan Guild Wars 2 blijven groeien en zullen spelers nooit zonder content zitten.

Guild Wars 2: Absolution voelt als een passende update om Janthir Wilds mee af te sluiten. Spelers kunnen genieten van een aantal nieuwe en toffe features. Kijk jij ernaar uit? Hij verschijnt vandaag al!