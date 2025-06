007 First Light officieel onthuld

IO Interactive treiterde ons eerder al met een korte teaser voor een nieuwe 007 (James Bond) game. 007 First Light werd zojuist tijdens de State of Play van Sony, officieel onthuld met een release window in 2026. Speel een jonge James Bond.

007 First Light is een originele James Bond-verhaallijn, losjes geïnspireerd door de romans van Ian Fleming, en volgt een jonge, onervaren Bond die zijn 00-status moet verdienen. De game is aangekondigd als het begin van een trilogie. IO probeert hiermee geheid om de nieuwe generatie naar de James Bond franchise te brengen. Check de officiële onthulling hier beneden.

This is Bond as you’ve never seen him before — the youngest Bond fans have ever met. In 007 First Light, at only 26 years old, he isn’t the fully fledged 007 you know from the tux-and-martini days but a man with sharp instincts, sometimes reckless, who is still learning when to fight, when to bluff, and when to disappear into the shadows.

In 007 First Light, Bond starts as a NAVY air crewman, when against all odds, an audacious act of bravery propels him on MI6’s most challenging training program. This training coupled with his natural instinct, wits, and heart will see him grow into a fully-fledged spy. It’s a completely original standalone story, developed in collaboration with Amazon MGM Studios.