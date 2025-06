Marvel Tōkon: Fighting Souls – De afsluiter voor Sony

Sony sluit hun State of Play af met een fighting game, wie had dat gedacht. Marvel Tōkon: Fighting Souls is een Japanse kijk op het Marvel universum en ziet er enorm tof uit. Het heeft wat weg van Street Fighter, maar lijkt heel erg toegankelijk te zijn. Check de trailer hier beneden!

Deze 4v4 tag team fighter genaamd Marvel Tōkon: Fighting Souls zal verschijnen in 2026 en het lijkt erop dat Sony deze game wat extra spotlight wilt geven. Het is namelijk de laatste game die we zien tijdens de State of Play van 5 juni 2025. De game zal verschijnen op PS5 en PC. Check de trailer hier beneden!

“From the beginning, we aimed to make MARVEL Tōkon: Fighting Souls a title that could be enjoyed by a wide variety of players,” explains Game Director and Lead Battle Designer, Kazuto Sekine.

”Generally, a team VS fighting game requires the player to learn multiple characters, but for MARVEL Tōkon: Fighting Souls, you only need to master one character in order to play the game. We have designed the mechanics in such a way that you can perform a variety of actions with either traditional fighting game inputs or simple inputs. With the press of a few buttons, multiple characters can appear on screen to provide backup or attack together – creating a new and exciting team VS battle experience.”

“Since day one, our long-time and trusted collaborators at PlayStation and the team at Arc System Works have poured incredible amounts of talent and passion into reimagining the Marvel Universe in a way that only they can,” said Michael Francisco, Senior Product Development Manager, Marvel Games. “MARVEL Tōkon: Fighting Souls demonstrates that they are absolute masters of their craft and are true Marvel fans at heart. Players are in for a wild ride.”