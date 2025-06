Speel de Chrono Odyssey playtest op 20 juni

Chrono Odyssey ziet er met iedere trailer beter en beter uit. Deze PC- en console-MMORPG houdt veel blikken vast. Chrono Odyssey komt vanuit Kakao Games, Er was eerder al een playtest aangekondigd, waar jij je voor kan aanmelden. Die playtest zal beginnen op 20 juni en door gaan tot en met 22 juni.

Kakao Games kennen we onder andere van Black Desert Online, dit was voorheen de uitgever van deze titel. Momenteel focust de uitgever zich op Chrono Odyssey en ArcheAge Chronicles – de 80e reboot van die game. Chrono Odyssey ziet er echter steeds toffer uit en de nieuwe trailer is daar wederom een aanvulling op. Check de trailer hier beneden.

”Time waits for no one at morrow’s end But what if we dare turn back the hands of fate And reclaim what was once ours?”

In Chrono Odyssey heb jij een item genaamd de Chronotector. Deze item zorgt ervoor dat jij de tijd kan manipuleren. De ontwikkelaar heeft er alles aan gedaan om dit te laten werken in een MMORPG. De game heeft een gemengde focus op PvE/ PvP, heeft realtime combat, meerdere classes en natuurlijk een open wereld. Ook ligt de focus in deze game echt op storytelling – iets dati k altijd graag zie in een MMORPG.

Ben jij enthousiast voor de playtest? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Chrono Odyssey verschijnt binnenkort voor PC en consoles.