Project Century wordt Stranger Than Heaven

Ryu Ga Gotoku Studio poept games uit alsof er geen morgen is en Project Century is hier geen uitzondering op. Of zal ik zeggen: Stranger Than Heaven? In deze spin-off titel volgen we Daito, check de trailer hier beneden.

Yakuza is al maanden lang mijn guilty pleasure en ook de spin-offs zijn daar onderdeel van. Zo heb ik recentelijk nog Pirate Yakuza gespeeld en hier ook intens van genoten. Het lijkt wel echt alsof RGG de sneltrein te pakken heeft, gezien Project Century nu ook een echte naam krijgt: Stranger Than Heaven. De game speelt zich af in 1943 en lijkt een heel ander soort gameplay te hebben dan wat we gewend zijn van RGG. Benieuwd? Check maar even…

We zien nog geen datum, maar puur de onthulling van de naam die de game zal dragen. Het zal dus nog wel even duren voordat Stranger Than Heaven zal verschijnen. Ook RGG zelf heeft nog weinig te melden. Wanneer wij meer weten, dan weet jij het uiteraard ook! Hyped? Laat het ons weten!