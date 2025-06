Resident Evil 9: Requiem komt op 27 februari 2026

We gaan terug naar het onderzoekswerk, de R.P.D. in Requiem – Resident Evil 9. Deze titel lijkt de focus weer te leggen op de thema’s uit Resident Evil 2 en 3. De game werd onthuld als afsluiter van Summer Game Fest en zal verschijnen op 27 februari 2026.

Boos dat wij waren op de blauwe ballen die we kregen van de ‘Resident Evil Special Announcement’, wat uiteindelijk een bedankje van de studio bleek te zijn. En blij dat we waren, toen de show afsloot met wat alle geruchten zeiden: Resident Evil 9: Requiem. Ditmaal terug naar de roots van Resident Evil, de R.P.D. Grafisch ziet de trailer er heel moody en realistisch uit, ook de storytelling is uiteraard weer aanwezig op hoog niveau, althans daar gaan we maar even vanuit. Grace Ashcroft zal de protagonist zijn – dochter van Alyssa Ashcroft uit Resident Evil: Outbreak.

Resident Evil Requiem is the ninth title in the mainline Resident Evil series. Prepare to escape death in a heart-stopping experience that will chill you to your core. A new era of survival horror begins in 2026. Technological advancements combined with the development team’s depth of experience combine in a story with rich characters and gameplay that’s more immersive than ever before.”