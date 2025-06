Call of Duty: Black Ops 7 aangekondigd

De nummering van Call of Duty titels mag je inmiddels wel met een korreltje zout nemen. Toch komt Black Ops 7 er echt aan! Dit kondigt Xbox aan tijdens hun Xbox Showcase 2025.

Eerder kwamen al geruchten over Call of Duty die de Noord Korea vs. Zuid Korea verhaallijn aan gaat durven. Nu lijkt dit echt zo te zijn. De trailer lijkt ook weg te geven dat de focus op storytelling en trippy visuals er weer is. Dat vinden wij in ieder geval fantastisch! Check de trailer hier beneden.

The year is 2035 and the world is on the brink of chaos, ravaged by violent conflict and psychological warfare following the events of Black Ops 2 and Black Ops 6. Wielding cutting-edge technology, the Black Ops team led by David Mason must fight back against a manipulative enemy who weaponizes fear above all else.