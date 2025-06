Nieuwe trailer Gears of War – Reloaded uitgebracht

Tijdens de Xbox Games Showcase worden er elk jaar meerdere nieuwe vette games aangekondigd. En zo ook dit jaar. Gears of War – Reloaded krijgt een nieuwe trailer en het eerste deel van Gears of War ziet er beter uit dan ooit tevoren!

7 november 2006, zo lang is het geleden dat Gear of War de wereld van gaming shooters volledig veranderde. Het was een game die ik zelf jaren terug ook heb mogen spelen en me altijd wel ergens is bijgebleven. Ook al heb ik een verdere Gears of War nooit gespeeld. Met Gears of War – Reloaded keren we dus terug naar het eerste deel met opgepoetste graphics en de snufjes die je in 2025 mag verwachten. Ook komt de game deze keer naar de Sony consoles. Dat was in 2006 toch niet iets waar je ook maar een seconde aan zou denken.

Gears of War – Reloaded

Jaren later keren we dus wederom terug naar Marcus Fenix en zijn vrienden met Gears of War – Reloaded. In onderstaande trailer zien we de eerste gameplay en de belofte dat Gears of War naar meer spelers komt dan ooit tevoren. Natuurlijk is er ook cross-play mogelijk deze keer en is er visueel het volgende toegevoegd:

4K HDR

60 FPS Capaign

120 FPS Multiplayer

Dolby Vision

Bekijk hieronder snel de gameplay trailer!

Met Gears of War – Reloaded kan jij dus weer aan de slag gaan met de personages die je zoveel jaar geleden een warm hart hebt toegedragen. Maar ook als je nog nooit eerder een Gears of War game hebt gespeeld kan dit wel eens het perfect inspring punt zijn!

Gears of War – Reloaded komt 26 augustus van dit jaar naar de PlayStation 5, Xbox en PC. Ga jij hem halen? Laat het ons weten!